Envision sitúa a finales de marzo las primeras obras para su gigafactoría en Navalmoral

De momento el proyecto de la gigafactoría de Navalmoral sigue adelante y dará en menos de dos meses sus primeros pasos en la ejecución con los movimientos de tierras en Expacio Navalmoral. El retraso anunciado por el Ministerio de Industria para la nueva convocatoria del PERTE (Proyecto Estratégico para la recuperación y transformación económica) del vehículo eléctrico (VEC) no condiciona, al menos por ahora, los planes del gigante chino en Extremadura; pero lo cierto es que la financiación de la megaplanta de Envision continúa en el aire y la empresa advierte de que sin el mismo apoyo que tienen ya garantizado otras iniciativas como la que ellos promueven, no podrán seguir: "Estamos trabajando con buena voluntad porque entendemos que el Gobierno central nos va a ayudar en la misma medida en que ha ayudado a otros proyectos como el nuestro. Pero no podemos ir ‘a pulmón’ y aportar toda la financiación para tener que competir después con empresas que no han necesitado hacerlo como nosotros. No podríamos competir así", asegura José Domínguez Abascal, presidente no-ejecutivo de Envision España, en declaraciones a este diario.

La empresa prevé iniciar a finales de marzo la primera fase de los trabajos a través de una licencia que solo les daría permiso para realizar esos movimientos de tierras en la parcela del parque industrial de Navalmoral. El planeamiento con el que trabajan, si se despeja la duda de la financiación, es que a lo largo del verano se inicie la fase constructiva con la cimentación y que la producción de baterías para vehículos eléctricos arranque a finales de 2025 o principios de 2026. El calendario se mantiene de momento inalterable a falta de que se despeje definitivamente la financiación. El PERTE siempre ha sido la gran baza por la cantidad de fondos que mueve (hay 2.100 millones), pero no la única. Envision está pendiente de que se resuelva la solicitud que presentó el pasado mes de diciembre para recibir ayudas a través de los Incentivos Regionales. Es una de las vías que han explorado siempre y que activaron tras quedarse fuera de la primera convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico el pasado mes de octubre. "El proyecto no podrá seguir si no tiene la misma ayuda que Volkswagen; no podremos competir" La empresa ha mantenido la idea de concurrir a la nueva convocatoria de estas ayudas que anunció entonces el Ministerio de Industria para el primer trimestre de 2023, después de que el 75% de los 2.975 millones se quedaran sin adjudicar; y se mantiene aún en ese escenario, porque considera que es "una parte importante del plan" para poner en marcha el proyecto de baterías. La cuestión es que el Ministerio de Industria ha decidido retrasar su convocatoria para acometer una reforma integral de las ayudas, puesto que el anterior reparto no cubrió las expectativas y algunos de los principales proyectos tractores, como el de la gigafactoría de Navalmoral (dentro del plan Venergy que abanderaron Envision y Acciona) se quedaron sin fondos. Entre las novedades que se plantean está ampliar el plazo para presentar la propuestas y que puedan concurrir proyectos unitarios en lugar de planes que englobaban en el modelo anterior a decenas de propuestas y empresas. El plazo que ha dado ahora Industria sitúa el nuevo PERTE en el primer semestre del año. 400 millones en ayudas y 2.500 de inversión en la planta de baterías En Envision entienden que ese cambio de planes no tiene por qué demorar los plazos y eso es lo que piden: "Cualquier retraso siempre añade dificultad. Pero si el retraso en el PERTE es para bien; para facilitar los trámites y que haya más agilidad, bienvenido sea", insiste el presidente no-ejecutivo de Envision España. La empresa aspira a obtener ayudas para cubrir el 16% de los 2.500 que prevé invertir en la gigafactoría. Serían alrededor de un centenar a través de los Incentivos Regionales (es la cifra que barajaron solicitar); que solicitaron formalmente el pasado mes de diciembre y debe resolver el Ministerio de Hacienda en las próximas semanas. El resto dependería de la financiación del PERTE-VEC hasta llegara los 400 millones, una cifra similar a la que se ha asegurado Volkswagen para su gigafactoría de Sagunto a través de la primera convocatoria del PERTE. "El proyecto no puede seguir adelante si no tenemos las mismas opciones que Volkswagen o Arcelor Mittal, porque no podremos competir", insistió Domínguez Abascal. Lluvia de millones del PERTE para la planta de Volkswagen El proyecto de Volkswagen, que incluya la gigafactoría de Sagunto a la que aspiró también Extremadura, fue el que más ayudas recibió en la primera convocatoria del PERTE. Tras la queja elevada por la firma por la adjudicación provisional de 167 millones y la amenaza de dejar caer el proyecto si n había ayuda suficiente, el Gobierno aumentó las ayudas a la gigafactoría de Sagunto y la electrificación de Volkswagen con fondos europeos hasta los 397 millones de euros. La empresa aspiraba a unos 500 millones; no los consiguió, pero aun así el gigante alemán de la automoción presionó y finalmente se quedó con la porción más grande del pastel del PERTE (el 45% de los fondos adjudicados). Hubo financiación para una decena de proyectos.