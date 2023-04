El servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de la Comunicació Valenciana ha tornat a mans públiques després de 25 anys de gestió privada marcats per diferents episodis de corrupció.

D’aquesta manera, des del passat 4 de març, les 25 estacions fixes i les 12 mòbils que es reparteixen al llarg de la Comunitat Valenciana funcionen mitjançant la gestió de la nova empresa pública Societat Valenciana ITV (Sitval).

Per tal de debatre i analitzar el procés de reversió d’aquest servei cap a la gestió directa, Levante-EMV va organitzar el darrer divendres, 31 de març, un encontre informatiu amb la col·laboració de Sitval i la Conselleria d’Economia Sostenible, moderat per la directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, en el que van participar el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent; el director general de Sitval, Josep Albert Quilis; la directora de la ITV Gandia, Cristina Valiente; i l’anterior gerent del lot 3 i actual director tècnic de Sitval, José Ignacio Guerrero.

La Comunitat Valenciana ha comptat els últims anys amb el model de les ITV més car de tota Espanya. «La majoria de les empreses eren externes, de manera que els beneficis se’n anaven fora i no es revertien en el territori», explica Josep Albert Quilis.

Amb la nova gestió del servei d’ITV, els valencians i les valencianes es van a poder beneficiar de la facturació d’unes estacions que, en tan sols un mes, han generat 6 milions d’euros. «En acabar l’any, els recursos de Sitval permetran invertir en millores sense haver de recorrer a fons de la Generalitat Valenciana», va assegurar Rafael Climent.

Així doncs, els ponents van celebrar la nova etapa de les ITV en la Comunitat Valenciana, amb la gestió pública a través de Sitval. «És un repte i una gran oportunitat per a demostrar que, des de la gestió directa, podem oferir un servei de gran qualitat», va assenyalar el conseller d’Economia Sostenible, qui també va advertir que aquest procés «no serà immediat, però en els propers quatre o cinc anys ja es podrà vore un canvi radical en el model valencià de les ITV».

Així mateix, els participants van coincidir en condemnar els episodis de corruptela propis de l’anterior etapa. «Vam vore coses rares en la gestió de les ITV des que van arribar al govern en 2015, ja que es van prendre decisions que no eren coherents amb els informes que hi havien respecte a aquestes adjudicacions», va afirmar el conseller, qui també va incidir en la necessitat de «trencar amb una etapa obscura».

«L’objectiu d’una empresa és guanyar diners, però no pots avantposar eixe interés per davant d’altres. Es podia haver treballat molt millor, però els treballadors i les treballadores hem fet tot el que pogut amb unes condicions no massa favorables», va assegurar Cristina Valiente, qui confessà que «van primar els interessos econòmics».

«Vam decidir no renovar el contracte perque veiem interessos ocults en la gestió privada de les ITV» Rafael Climent - Conseller d'Economia Sostenible

Amb tot, des de la Generalitat Valenciana es va decidir no renovar la concessió firmada 25 anys abans pel govern de Eduardo Zaplana. «Hi havien interessos ocults que no deuen formar part de la gestió pública, de manera que vam decidir acabar el contracte i començar una nova etapa cap a la equidistribució dels recursos entre tots els valencians i valencianes», va afirmar Climent.

En aquest moment, va començar un procés de transició cap a la gestió directa que, segons el testimoni dels ponents, no va comptar amb la col·laboració de les entitats concessionàries.

«Es va entrar en una guerra judicial. Al final, hi havia molt poca col·laboració i tractaven de posar traves a la conversió. És trist, perquè quan va ser el cas contrari no va haver cap problema, però es tracta d’un negoci molt golós», va dir Valiente.

En aquest punt, el director tècnic de Sitval, José Ignacio Guerrero, va advertir sobre la necessitat de crear una llei de conversió: «Un dels principals problemes que hem hagut d’afrontar en aquest procés és la mancança d’un marc legal que definira com s’ha de portar a terme la reconversió d’un servei públic. Hi ha molta interpretació sobre el que han de fer i el que no les empreses concessionàries que ixen».

« És necessari crear un marc legal que deixe definit com s’ha de fer la conversió d’un servei públic» José Ignacio Guerrero - Director tècnic de Sitval

Al respecte d’açò, el conseller d’Economia Sostenible es va mostrar favorable a crear aquesta nova llei de reversions, però va explicar que «el sistema neoliberal ens ha marcat que tot allò públic pot ser privat i està tot ben lligat per a que una empresa privada puga gestionar un servei que és públic; però a l’inrevés és molt més difícil».

Millora de les instal·lacions

Finalment, la reconversió de les estacions d’ITV es va portar a terme el 25 de febrer i el 4 de març sense haver de lamentar cap tipus d’incidents.

«El criteri que hem seguit des de la conselleria ha sigut el de tractar-ho tot mitjançant el diàleg, amb l’objectiu de garantir que el servei no es vera afectat; però no ha sigut gens fàcil», va comentar Josep Albert Quilis. En aquest punt, el director general de Sitval va reconéixer el treball i la col·laboració per part dels treballadors i les treballadores —que van rebre amenaces per part d’algunes empreses— per a aconseguir que «el servei haja seguit funcionant amb total normalitat».

«Gràcies al treball dels treballadors i les treballadores, que els va privar de moltes hores de descans, la ciutadania no ha percebut el canvi en la gestió de les ITV», va destacar també José Ignacio Guerrero.

Però, els qui han passat la revisió del seu vehicle en les últimes setmanes sí que han pogut beneficiar-se d’una de les principals novetats: l’eliminació de la prova de sonometria, que ha suposat un estalvi de 11,25 euros per als valencians i les valencianes.

Aquesta mesura anirà acompanyada d’un potent pla per a la millora de les infraestructures que es posarà en marxa a partir de 2024 i que augmentarà el parc d’estacions en una dotzena, amb l’objectiu de reduir la distància dels usuaris amb l’estació més propera a un màxim de 30 kilòmetres. «Un dels impediments que hem trobat els últims mesos és que quasi havíem de demanar permís per a visitar les instal·lacions, però ara ja les estem analitzant per a vore com podem millorar-les. Algunes les haurem de substituir per altres més grans i adequades per a la demanda actual», va assenyalar el conseller.

«Hem d’unificar els criteris i les instal·lacions tenint en compte les particularitats de cada zona» Josep Albert Quilis - Director general de Sitval

Amb tot, Sitval es troba immersa en el procés d'homogeneïtzació dels criteris entre les diferents estacions d’ITV. «Ens preocupa molt el tema de la homogeneïtzació, perquè són set empreses que funcionen de forma diferent en certs aspectes. Hem d’unificar els criteris, la formació de la plantilla i les instal·lacions; a més, hem de tindre en compte les particularitats i les necessitats de les estacions en funció del territori».

«El resultat de la conversió és que es segueixen fent les revisions perfectament, amb la mateixa plantilla i més barat; tot això, sense que els usuaris hagen notat res», va concloure José Ignacio Guerrero.

«Voluntat política» per a rebaixar el preu de la segona inspecció

Dos de cada deu vehicles suspenen la primera inspecció de la ITV cada any a Espanya. Les principals causes de inspeccions tècniques desfavorables són per problemes relacionats amb el sistema d’enllumenat i senyalització o en l’àmbit dels eixos, les rodes, els neumàtics i la suspensió.

Així doncs, més de 400.000 cotxes es veuen obligats a passar la segona revisió cada any a Espanya per certificar que han corregit aquests defectes detectats en la primera visita i que el vehicle es troba en bon estat.

Aquesta segona visita és totalment gratuïta a totes les regions espanyoles els primers dies després de la primera visita —en alguns casos, fins i tot arriba a perllongar-se durant setmanes—, excepte a la Comunitat Valenciana, on aquesta revisió té un cost del 75 % sobre el total de la primera visita.

En aquest punt, el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, va aprofitar la seua intervenció en la jornada organitzada per Levante-EMV per debatre sobre el present i el futur del servei d’ITV a la Comunitat Valenciana per a anunciar la voluntat política de rebaixar la tarifa de les segons inspeccions en el pròxims anys.

«Encara no hem portat endavant la rebaixa de la segona inspecció perquè ens portaria problemes, però ho farem en el moment oportú, d’ací uns anys», va prometre el conseller.

Malauradament, les instal·lacions de les ITV valencianes encara no estan preparades per a assolir un increment de 300.000 inspeccions que podria suposar aquesta mesura.

«Aquesta rebaixa de les tarifes entraria en conflicte amb les instal·lacions actuals, de manera que empitjoraria el servei cap a l’usuari», va advertir José Ignacio Guerrero. Així mateix, el director tècnic de Sitval va assenyalar que, per a poder portar a terme aquesta reducció de les tarifes seria necessari millorar les infraestructures de les estacions.

Per últim, el director general de Sitval, Josep Albert Quilis, va desglossar algunes de les mesures que es ficaran en marxa els pròxims mesos, per tal de millorar el servei públic.

Entre aquestes, destaca la gestió de les cites prèvies, «també per als vehicles pesats», amb les que tractaran d’eliminar les llargues cues en les estacions d’ITV; i la implantació del pagament per Internet, que ja està previst en algunes estacions.