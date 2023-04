"Uno no elige las circunstancias que le tocan vivir, pero sí cómo vivirlas". "La única limitación en la vida es la que se impone uno a sí mismo"… Estas son algunas de las reflexiones del conferenciante y coach empresarial David Casinos, un ejemplo de perseverancia y de superación personificada. Su historia de lucha empieza siendo niño. Era diabético y una de las complicaciones de la enfermedad es la retinopatía diabética y con ello, la pérdida total de visión. Cuando tenía 26 años se quedó totalmente ciego, pero vio en el deporte y la alta competición un refugio y una motivación para superar su pérdida de visión

David Casinos, con un enorme sentido del humor, ha transmitido historias, experiencias y valores del deporte a un grupo de directivos en una jornada de formación continua organizada por ESIC en un espacio muy singular: la nueva Boutique de Porcelanosa de la calle Jorge Juan de València, un recinto singular en cuyo comedor almorzaron, a ciegas, servidos por el chef de los restaurantes del grupo de restauración de Ricard Camarena. En este encuentro participaron Adela Sáez: Regional Sales Director, Cadena Cope (Comunitat Valenciana); Carmen Elio, directora de Marketing del Grupo Comelsa-Milar; Enrique García, responsable del área Desarrollo de Negocio de Correos; Raquel Martí, Learning & Development Manager, Citri&Co; Nacho Soriano, Director Comercial, Vical Home; Patricia Boluda, Marketing & Communication Manager, Vical Home; Alba Soler: Directora de MK y Comunicación, Naranjas Torres; Jose Manuel Berna, Director de Marketing e IT, VYGON, Ángel Garrigós, Director de Marketing y Admisiones, ESIC-Comunitat Valenciana y Maoly Pérez, Marketing Manager en Porcelanosa

El optimismo, humildad y afán de superación que desprende el deportista y conferenciante, de 51 años y padre de familia con dos hijos, quien colabora con la Fundación Randstad, contagió a todos los comensales. David Casinos, en otros tiempos mecánico de motores de Ford Almussafes, ha estado acompañado de su perro-guía ‘Farala’, a quien califica como una “líder que no tiene cargo”. La constancia de este hombre le ha permitido “cruzar las fronteras de lo desconocido” y conseguir todo aquello que uno se proponía. Entre sus hazañas, ha logrado tres oros en lanzamiento de peso en los Juegos Paralímpicos de Sidney, Atenas y Pekín, así como el oro en los juegos de Londres 2012 en la especialidad de lanzamiento de disco. Casinos reconoce que su actitud de superación y esfuerzo le ha permitido llegar lejos. “Todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo”. Es una frase que se ha repetido a lo largo de su vida; sentencia que, además, ilustra la portada de un libro sobre su vida. Casinos fue premiado en la novena edición de los IX Premios de Fundación Randstad, en la categoría Mención de Honor. Además, colabora con Fundación Randstad en jornadas de sensibilización a empresas sobre la integración laboral.

Programa Integral de Desarrollo Directivo de ESIC

En esta jornada gastronómica ha sido un punto de partida del lanzamiento del Programa Integral de Desarrollo Directivo (PIDD) de ESIC, que destaca la importancia de la formación continua dentro de los directivos para conseguir así empresas en permanente innovación y cambio. ESIC está comprometida con ayudar a los directivos y a las empresas en esta labor y para ello cuenta con diferentes programas enfocados en ellos. Entre estos el programa EMBA o Executive MBA, de duración 18 meses buscando un enfoque 360º. Este año, teniendo en cuenta los cambios que se están viviendo en la sociedad y en la empresa hemos decidido traer a València uno de los programas con el que ya contamos en Madrid (PIDD) con una duración menor (aproximadamente 5 meses).

El valor de la formación continua

Acostumbrados a otros entornos, según Enrique García, responsable del área Desarrollo de Negocio de Correos, la experiencia de formación con David Casinos ha sido “enorme”. Respecto a este tipo de sesiones para directivos, el ejecutivo de esta conocida empresa pública, ha comentado que “la formación continua de los trabajadores es un factor estratégico y de desarrollo, tanto para el empleado como la compañía. Los nuevos entornos son cambiantes y se necesita una mayor cualificación. Ahí está, por ejemplo, la transformación digital que es un factor clave en la competitividad de las compañías”, apunta. “En jornadas como esta se pone en valor se en valor la necesidad de aprender cosas, de relacionarse con otros directivos, de anticiparse a acontecimientos, lo que te da una visión más global de la compañía. Te da una cultura”, comenta Enrique García.

Por su parte, Raquel Martí, Learning & Development Manager, Citri&Co, “la formación ayuda a abrir la mente, a salir de la rutina y a crear”. En su opinión, “para el departamento de Talento de una empresa la formación de los trabajadores, tanto reglada como continua, es clave; ya sea en planes dentro de la empresa como fuera a través de iniciativas de escuelas de formación empresarial como ESIC”, explica la directiva de este grupo del ámbito de la agroalimentación especializado en la producción y comercialización de cítricos. “El día a día del negocio en una empresa a veces te impide dedicar más tiempo, si bien los directivos agradecen jornadas de puertas abiertas”, explica Raquel Martí. “La formación online tal vez la concibo para elementos básicos, si bien para la formación en habilidades y competencias necesitas cursos presenciales para poder conversar y compartir experiencias”, agrega. Además, “la formación ayuda a desarrollar la innovación, porque abres la mente, se sale de la rutina y, por tanto, se crea”, añade la directiva de Citri&Co.

“En la vida casi siempre ponemos el foco en lo que nos falta y tras escuchar a David Casinos hemos aprendido que hay que valorar más lo que tenemos y que siempre hay que enfocar las cosas por el lado más favorable. El verdadero dolor es quedarse enquistado. Lo más importante es escuchar y el sentido del humor es básico”. Así han coincidido los directivos al concluir esta experiencia gastronómica, sin duda “diferente e inolvidable”.