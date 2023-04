Los eventos deportivos y culturales saturan la oferta hotelera de València

Coger tranquilamente el móvil y el ordenador, buscar un alojamiento adecuado y experimentar una odisea ciertamente infructuosa a la hora de poder encontrar un precio en un hotel que sea no solo mínimamente económico sino también aceptable para el bolsillo. Esa es la realidad que se está viviendo actualmente en la ciudad de València para fechas señaladas por eventos culturales y deportivos como la Fira del Llibre o la Media Maratón, momentos en los que encontrar una habitación disponible -se haga con escasas semanas o con meses de antelación- que se pueda pagar resulta una tarea casi imposible.

Lo corroboran a este diario fuentes de la Fira, que señalan que este año ha habido "problemas" desde hace un mes para encontrar una habitación en el corazón de la capital del Turia en la que alojar a sus autores, una acción que -remarcan- ha sido especialmente difícil debido también a los altos precios con los que se han encontrado. En concreto, aseguran que hallar establecimientos por debajo de los 200 euros ha sido "muy difícil" y que incluso el centro de la ciudad parece "intocable" debido a un alza de costes que ha llevado a que hoy, a falta de solo unos días para el primer fin de semana del certamen -que coincidirá también con un puente festivo en Madrid-, el precio de los alojamientos aún disponibles supere por las noches del 28 y 29 de abril los 800 euros e, incluso, en algunos casos roce los 1.000, es decir 500 euros por noche.

Medio año antes

Sin embargo, no solo en los acontecimientos más cercanos se está viviendo esta alarma de falta de disponibilidad y alza de precios. Porque a seis meses de un evento deportivo como la Media Maratón, las reservas también van viento en popa y a máxima potencia. Tanto es así que este hecho ha provocado ya que algunos hoteles hayan colgado casi el cartel de todo vendido o que, en muchos otros establecimientos de tres, cuatro o cinco estrellas, pasar la noche previa a la carrera por menos de 200 euros sea prácticamente un imposible.

En el centro de la ciudad, según ha podido consultar este diario, únicamente algunas habitaciones individuales están hoy ya por debajo de esa cifra. Mientras, si se viaja en pareja, la situación es incluso más complicada, superándose en la mayoría de casos los 220 euros e incluso llegando a los 400 euros por una sola noche, un coste inabarcable para muchos colectivos. Solo una semana antes, no en vano, con los mismos criterios de dos competidores en la prueba deportiva para la noche del 14 de octubre se pueden encontrar todavía alojamientos que no superan los 140 euros y, en otros casos, alojamientos que no llegan a los 200 euros.

Es tal la anticipación para la Media Maratón que es una situación "que no había ocurrido nunca", según Luis Martí

La gran anticipación

Como explica Luis Martí, presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana, la gran novedad que se está viviendo este año "es la anticipación", ya que, "ante la perspectiva de poder quedarse sin plaza, la gente está reservando con una mayor antelación". Es tal esa anticipación que el dirigente turístico asegura que es una situación "que no había ocurrido nunca", porque "normalmente siempre hay reservas anticipadas de, por ejemplo, empresas que vienen más organizadas, pero la verdad es que la competición está cogiendo muchísimo auge y la gente se está volcando".

En este sentido, Martí asegura que para las fechas del evento "la ocupación está ya yendo muy bien" y, si no hay ningún factor externo o meteorológico que lo impida, remarca que las perspectivas "son muy buenas" e incluso se podría superar el 87 % de ocupación en la ciudad que se anotó en la edición del pasado año. Y lanza otro aviso. En diciembre, cuando llegue el turno del Maratón de València, "lo que pase con la Media sucederá con más fuerza, porque tiene aún más tirón".