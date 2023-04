La lucha por los salarios ante el impacto de la inflación acapara el 1º de mayo

Los sindicatos vuelven a la calle. ¿Será el 1º de mayo de 2023, día del Trabajo, la antesala de una movilización general de las centrales mayoritarias? Comisiones Obreras y UGT, que representan algo más del 70% de los delegados sindicales de toda la autonomía (con cerca de 21.000 representantes en el sector privado y público) no lo niegan. Centran las reivindicaciones en “subir los salarios, repartir beneficios y bajar los precios”, aseguran sus dirigentes. Y es que preocupa la inflación subyacente, los alimentos suben más de un 17%, sube la luz, los carburantes… las cuentas no salen. Los presupuestos familiares no llegan, el carro de la compra cada vez es más inaccesible y mientras, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el incremento salarial del 2,44% pactado en la Comunitat Valenciana en este arranque del año 2023 (casi seis décimas por debajo del 3,06 % de la media nacional) también es sensiblemente menor que la subida del 8% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) de este año

Tras las conquistas laborales logradas en 2022: la subida del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma de las pensiones, lo sindicatos consideran que no son suficientes porque los precios siguen desbocados. Negociación colectiva Los representantes de los trabajadores, que no renuncian a exigir un pacto de renta, reclaman subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024. Los dirigentes de CEOE, UGT y CCOO tratan de cerrar estos días el V Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, lo que serviría de marco general para los pactos laborales de las diferentes autonomías, los convenios colectivos que se vienen firmando en la Comunitat Valenciana, tanto los de empresa como los de ámbito sectorial, no garantizan ni de lejos el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Además, solo el 6% de los convenios colectivos de empresa firmados en la autonomía garantizan mejoras en las nóminas ligadas a la inflación, porcentaje que aumenta hasta el 15,65% en el caso de los de ámbito sectorial. Dicho de otro modo, el 94 % de los convenios de empresa sellados en la autonomía en ese último año (con la excepción de grandes firmas del sector de la distribución como Mercadona o Lidl, entre otras) se hace por debajo del nivel de precios. Dicho de otro modo, el 94 % de los convenios de empresa sellados en la autonomía (con la excepción de grandes firmas del sector de la distribución como Mercadona o Lidl, entre otras) se hace por debajo del nivel de precios. Los sindicatos ven oportuno abordar el debate de la semana de cuatro días. Semana laboral de cuatro días Los sindicatos ven oportuno abordar el debate de la semana de cuatro días. Los dirigentes de las centrales sindicales mayoritarias, durante sus intervenciones públicas, han mostrado su predisposición para luchar por la reducción del tiempo de trabajo y tildan de "retrógrada" la postura de la patronal de considerar "electoralista" la semana de cuatro días laborales. Así, consideran que "es una opción viable en muchos sectores y muchas empresas" y argumentó que tiene ventajas como evitar desplazamientos excesivos y puede ser más útil para conciliar la vida laboral y la vida personal. Brecha salarial Otro caballo de batalla para los sindicatos valencianos es corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres, pues se sitúa en el 20,10 %. Ellas perciben 5.073,31 euros anuales menos que ellos, tienen mayor tasa de temporalidad y desempeñan el 85 % de todo el empleo parcial, según el informe "La brecha salarial en la Comunitat" elaborado por los sindicatos CC OOy UGT-PV.Además, dada la terciarización de la economía valenciana las mujeres perciben 2.301,75 euros menos que la media de España. Siniestralidad laboral Mientras esta semana moría un trabajador al caer de una azotea en Carlet, los sindicatos también llegan al 1º de mayo denuncian el aumento generalizado de la siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y el persistente déficit de registro de las enfermedades de origen profesional. Por eso, CC OO-PV reclama a la patronal y a la Administración la figura del delegado de prevención para actuar en el ámbito de las pequeñas empresas, sin presencia sindical, y donde más accidentes de trabajo se producen. Los datos de siniestralidad laboral no son buenos: los accidentes de trabajo aumentan, y, sobre todo, los graves y los mortales. En el año 2022 hubo 52.978 accidentes con baja en jornada de trabajo, 2.529 casos más en relación con el mismo periodo del año anterior y que representa un incremento del 5,0 %. Los accidentes graves fueron 367, con un aumento de 53 casos que representa un incremento del 16,9 %. Los accidentes mortales fueron 77, con un aumento de 13 casos, un incremento del 20,3 %. Tasa de eventualidad La reforma laboral también ha tenido consecuencias en el mercado laboral valenciano. Ha caído la tasa del mercado laboral. El 53,88 % de las nuevas contrataciones laborales en la Comunitat Valenciana que se realizan en estos últimos mes ha sido indefinida, y el restante 46,12 % temporal. En tasa anual, el resultado es ligeramente inferior al del conjunto de España; un 53,95 %, frente al 55,66 %. Sea como fuere, la contratación indefinida acumulada en la Comunitat sigue avanzando. Así las cosas, la Comunitat Valenciana empieza a dejar atrás la temporalidad crónica: la tasa de eventuales cae del 25% al 17,9% en un año. La prueba piloto de la semana laboral de cuatro días arrancó en València el pasado lunes 10 de abril aprovechando los días festivos de este mes, que se han trasladado a los lunes. Los resultados se conocerán a mediados del mes de julio en el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento. El acuerdo de la jornada de 32 horas semanales durante un mes llega tras una negociación con los sectores implicados: sindicatos, empresas, entidades vecinales, instituciones y otros agentes sociales. Veremos entones los niveles de productividad, entre otros indicadores. Elecciones municipales y autonómicas Los dirigentes sindicales de CC OO y UGT-PV acuden a los próximos comicios municipales y autonómicos con el mensaje de que "no da igual quien gobierne". El Consejo Confederal de UGT impulsa la “Guía de propuestas ante las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023”, en la que reclama una respuesta socialmente justa a la situación actual, desde el diálogo social, centrada en promover una mejora y extensión de la protección a la ciudadanía, unos servicios públicos de calidad y una vida digna y plena para todas las personas trabajadoras. Los sindicatos UGT y CCOO han demandado a los trabajadores una participación masiva en las próximas elecciones municipales y autonómicas del domingo, 28 de mayo. A su vez, han pedido a los empresarios que cierren una recomendación salarial para toda España; o se arriesguen, si no, a un incremento de la conflictividad tras el verano. En su manifiesto, CCOO y UGT culpan a las empresas del aumento de la inflación, y reclaman la firma de un acuerdo guía, que oriente las subidas salariales y desarrolle la reforma laboral.Los sindicatos instan a la patronal a firmar ya este acuerdo salarial, si no quieren ver un incremento de la conflictividad en las empresas y sectores después del verano.