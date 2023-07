Simapro y Prensa Ibérica organizan el próximo 5 de julio Inmoforum, una cita que, con el patrocinio de Momentum, Tinsa, Urbanitae Real Estate yMetrovacesa, se convertirá en el punto de encuentro del sector inmobiliario en la Comunitat Valenciana.

Pedro Soria, director comercial de Tinsa, será el encargado de representar a su compañía.

El precio de la vivienda en Valencia sigue creciendo. ¿Es un buen momento para comprar en València?

El mercado inmobiliario en la región, y en particular en la capital, ha vivido meses de intensa demanda, que ha tenido efecto en los precios. Nuestros datos de tasaciones referidos al segundo trimestre indican que el precio medio de la vivienda nueva y usada en la ciudad de València se situó en 1.916 €/m2, un 10,7 % más que hace un año. Solo en el último trimestre, se ha incrementado un 3 %, una de las tasas más altas entre las capitales españolas.

La compra de una vivienda es una decisión asociada a circunstancias muy personales. Yo siempre digo que si encuentras una vivienda que se adapta a tus necesidades y puedes pagarla, teniendo en cuenta el actual escenario de tipos de interés crecientes y la previsión a medio plazo, puede ser un buen momento para comprar. No se prevén correcciones de precios que hagan pensar que comprar dentro de un tiempo va a ser más barato que comprar ahora, ya que existe una situación de escasez de obra nueva que sigue tensionando los precios. Y desde el punto de vista de la financiación todo apunta a que las hipotecas se van a encarecer en los próximos meses.

Para quienes se lo planteen desde un punto de vista inversor, es evidente que la vivienda es un valor refugio frente al escaso retorno o la inestabilidad de otras alternativas de inversión. Siempre es aconsejable asesorarse para invertir en inmuebles a un precio adecuado y con buen recorrido en el mercado a largo.

¿Cómo se espera que se comporte el mercado inmobiliario en los próximos meses?

La subida del euríbor y de los diferenciales aplicados a las hipotecas moderará previsiblemente la demanda de quienes compran para vivir y que están viendo su poder adquisitivo perjudicado por una inflación elevada. En el corto plazo, la previsión es que se produzca una desaceleración gradual de la demanda residencial y, con ello, una moderación en el crecimiento de los precios. Por lo tanto, esperamos un descenso en el número de compraventas hacia niveles más cercanos a la media histórica, tras un año récord en el número de transacciones.

Desde hace años, los expertos advierten de que la Comunitat Valenciana adolece de viviendas disponibles. ¿Cómo afecta la falta de viviendas a los precios de los inmuebles?

No sólo se trata de un problema de la Comunitat Valenciana, la falta de oferta, tanto en venta como en alquiler es un problema estructural que persiste en todo el territorio. El impacto se aprecia en aquellas zonas donde el dinamismo es muy grande y la demanda está muy activa, como es el caso de la Comunidad Valenciana y, en particular, en la capital, donde esa diferencia hace que exista tensión en los precios. La previsión a corto es de un descenso de la demanda por la actual coyuntura económica, aunque, al existir tan poca oferta de obra nueva, la tendencia seguirá siendo de crecimiento moderado de los precios, sobre todo en la obra nueva y en el producto de alquiler.

Recientemente entró en vigor de la nueva ley de la Vivienda. ¿Qué impacto espera que tenga en el mercado inmobiliario?

Las crecientes dificultades de acceso evidencian la necesidad de una ley de vivienda, aunque probablemente no ésta, donde pesa más el componente ideológico que técnico, y que no nace del necesario consenso. Parece que ha centrado los objetivos sólo en una dirección, con medidas que probablemente puedan tener un efecto contrario al deseado, al provocar que la oferta se reduzca aún más, debido al control de precios de alquiler y a la inseguridad jurídica de los propietarios. Ante una demanda tan elevada, la reducción de oferta incrementaría aún más la tensión en los precios, teniendo mayor impacto en las capas sociales más desfavorecidas. El problema no se soluciona limitando el precio de los alquileres, así no va a funcionar. Hay que poner las condiciones necesarias para incrementar la oferta, en el sitio adecuado y con la tipología adecuada.

En cualquier caso, la aplicación de la mayoría de las medidas es de competencia autonómica, y, a la vista de los gobiernos que han salido de las elecciones de mayo, es probable que no vean la luz.

¿Está la normativa adaptada a las nuevas tendencias del sector?

El urbanismo que tenemos en España es muy rígido y no permite cambios o flexibilidad de usos, y las tendencias actuales requieren de soluciones distintas del uso residencial tradicional para estar a la altura de la evolución de la sociedad. Las administraciones deben ser capaces de generar marcos regulatorios que den cabida a modelos y tendencias actuales, como el coliving o el cohousing, además de apostar y fomentar otros cambios no solo en el ámbito residencial, también en el comercial, de oficinas... Es importante buscar fórmulas flexibles que permitan en el futuro poder adaptarse a los cambios sociales con mayor rapidez. Y, sobre todo, es vital reducir los tiempos de obtención de licencias. La complejidad y la burocracia impide tener suelo finalista suficiente y a precio asequible para dar solución a los problemas de acceso y escasez de obra nueva que estamos sufriendo.

¿Cuál es el papel de Tinsa dentro del mercado inmobiliario?

Somos la mayor empresa de valoración inmobiliaria no solo de España, donde tenemos una cuota de mercado cercana al 25 %, sino de Europa y Latinoamérica, ya que contamos con presencia en 16 países. Nuestra principal misión es determinar el valor de cualquier tipo de inmueble, desde viviendas a oficinas, naves o fincas rústicas, para cualquier finalidad. La más habitual es la tasación para solicitar una hipoteca, pero también realizamos valoración para asesoramiento en compraventa, reparto de herencias, impugnación de impuestos, expropiaciones... Contamos también con un área especializada en consultoría energética, que ha realizado más de 100.000 certificados de eficiencia energética desde 2013, y somos una referencia en datos e información de mercado para inversores y organismos nacionales e internacionales. Contribuimos a la transparencia y el análisis del sector a través de nuestras publicaciones y estadísticas, basadas en datos de calidad que han sido comprobados por nuestra potente red técnica.