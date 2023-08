La familia Martinavarro mantendrá el 60% del capital de Verdifresh tras la entrada de la americana Taylor

La compañía Ethernal Life Capital, 'holding' cuyo administrador único es Joaquín Ballester Martinavarro y a través del cual participa en 25 empresas, mantendrá el 60% del capital social de Foodiverse Tech Food S.L.U, propietaria de la marca de ensaladas Verdifresh y proveedor de Mercadona. Así lo revela el informe "favorable" que acaba de aprobar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizando la compra del 40% de la citada firma valenciana por parte de Taylor Fresh Foods Inc.

Esta multinacional agroalimentaria de Estados Unidos, suministrador del gigante de la distribución Walmart, se quedará finalmente con menos de a mitad de los títulos de Foodiverse tras adquirir esta participación a través de una ampliación de capital. Taylor también opera en Canadá y México con plantas de fabricación de ensaladas y en general, en comida frescas y saludables.

"La operación no es de dimensión comunitaria, ya que no alcanza los umbrales establecidos por el Reglamento de la Comisión Europea sobre el control de las concentraciones entre empresas", explica le escrito de la CNMC.La única presencia de Taylor Fresh en la Unión Europea es a través de su filial SmartWash Solutions con sede en Países Bajos, y se dedica a la venta de productos para la seguridad alimenticia en las plantas de procesamiento y, por tanto, no desarrolla ninguna actividad en los mercados afectados por la operación, asegura Competencia.

Negocios diversificados

Taylor Fresh también dispone de una participación minoritaria puramente financiera en la hortofrutícola Dole Foods, cuya actividad está centrada fundamentalmente en América del Norte. Con anterioridad a la presente operación, Ehternal poseía el 100% de las participaciones sociales de Foodiverse. "Estamos deseando asociarnos con el excelente equipo de profesionales de Foodiverse. Joaquín Ballester y Jesús Gómez han creado una compañía dinámica centrada en crear lazos sólidos con sus clientes de retail", explica tras sellar esta compraventa Bruce Taylor, fundador y CEO de Taylor Farms.

La alianza, según señalan fuentes de Foodiverse, dará continuidad tanto al actual equipo directivo de la compañía, cuyo CEO es Jesús Gómez, como a su presidente, Joaquín Ballester, que continuará al frente de la multinacional española, con plantas de producción en España, Alemania, Suiza e Italia a través de diferentes filiales como Verdifresh, Espace Techno Agrícola, Agromediterránea Hortofrutícola, Hold Baby Plant y Comfresh Iberian.

Expansión en Europa

En 2021, la cifra de negocio de Foodiverse alcanzó los 327 millones de euros, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el año anterior. Entonces, registró unas pérdidas de 7,8 millones de euros. Foodiverse, fuertemente endeudada, ha incorporado en los últimos años empresas líderes en sus respectivos mercados como las españolas Agromediterránea (2014) y Comfresh (2021), la alemana Thurländer Salate (2018), la suiza Josef Müller Gemüse (2019), las italianas Novanatura (2019) y Ortoverde (2021).

Aglutina nueve plantas de producción en Europa, una distribuidora y comercializadora en España y 17 fincas agrícolas distribuidas en España e Italia, donde gestiona más de 2.800 hectáreas, dando empleo a más de 2.500 trabajadores. El año pasado el grupo vendió el 60% de las participaciones de Alnut, empresa especialista en alimentación infantil y productos de base vegetal, al fondo Taste of Italy 2, gestionado por DeA Capital Alternative Funds.