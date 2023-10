Asesoramiento legal respecto a un despido laboral, regular la climatización de un espacio dependiendo del número de personas presentes u optimizar el envío de campañas por correo electrónico para mejorar la efectividad de las mismas son tres ejemplos fácticos, reales y exitosos de herramientas tecnológicas para empresas basadas en la inteligencia artificial generativa. Son sólo tres sencillos ejemplos de las muchas posibilidades y beneficios que la IA puede aportar a las pymes españolas; una herramienta de reciente incorporación en el terreno de los usuarios pero con mucho camino por recorrer.

Estos ejemplos -y otros- formaron parte del encuentro '¿Cómo puede la Inteligencia Artificial mejorar mi empresa?', organizado por Hub Empresa de Banco Sabadell, en el que participaron Luis Echavarri, director de Analítica e IA de la entidad financiera; y Francisco Hernández, director de desarrollo de negocio de Substrate AI. La charla despertó el interés de un gran número de empresarios y del público en general al congregar a más de 1.000 personas de forma telemática y a decenas de asistentes de forma presencial en Hub Empresa en València.

Tal es la aceleración de la incorporación de la inteligencia artificial en la vida cuotidiana que únicamente en los últimos 30 días, se han publicado 2.000 nuevas herramientas que utilizan la tecnología inteligente. "Es una realidad que nos vamos encontrando", aseguró Hernández, quien añadió que "aún no hemos visto el techo de las capacidades de la IA".

Personalización gracias a la calidad del dato

Una de las ventajas más inmediatas de la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el terreno empresarial es la capacidad de personalizar el perfil de los usuarios para ofrecerles, en consecuencia, un mejor servicio. "Tenemos muchos datos sobre nuestros clientes -, relató Echavarri-. Eso nos ayuda a conocerlos mejor y ofrecerles el producto o servicio que necesita". Pero las ventajas no son sólo para los consumidores, también para las empresas que pueden aumentar la retención y fidelización de su público objetivo.

Además de incrementar el conocimiento sobre el usuario, la inteligencia artificial permite también interpretar mejor los datos recopilados e "interpretar comportamientos que no seríamos capaces de entender", reconoció el representante de Banco Sabadell. Por ejemplo, la entidad financiera ha detectado que sus clientes acceden con mayor frecuencia a su sitio web a final de mes, una época en que los clientes "pueden estar más preocupados por el pago de facturas o recibir la nómina".

Esta información del cliente permite saber "cuál es el mejor momento y el canal más indicado" para interactuar con los clientes. Esto lo ha puesto en práctica la empresa Substrate AI con la marca de cervezas Mahou, para la que ha desarrollado una estrategia para sus campañas a través del correo electrónico con la que ha quintuplicado la participación de los clientes en las mismas, es decir, el número de veces que los usuarios hacen clic y abren sus promociones. Y todo gracias a la inteligencia artificial. Lo han conseguido mediante el análisis de la información de sus clientes y la aplicación de dinámicas de segmentación, como por ejemplo, la temporalidad del momento del envío -no es lo mismo a las nueve de la mañana que a las seis de la tarde- u otra serie de preferencias individualizadas. El gran cambio con la inteligencia artificial, según Hernández, es "que la segmentación se va actualizando constantemente".

Por el momento, es en las soluciones de capacidad individual donde se está produciendo el mayor desarrollo: "Se está dando más servicio en el terreno individual que en las soluciones más empresariales", indica el dirigente de la entidad financiera. Sin embargo, los dos expertos coincidieron en que su evolución está en continuo desarrollo y que, poco a poco, se irán introduciendo modelos de mayor profundidad. De hecho, en Banco Sabadell, la apuesta por la IA les está permitiendo abordar, como explicó Echavarri, "proyectos más complejos, con plataformas más modernas" y hacerlo, además, en un menor tiempo.

Riesgos de la inteligencia artificial

Son muchas las ventajas de la IA, pero no está exenta de riesgos: la privacidad y seguridad de los datos es una de las mayores preocupaciones porque, al final, "los datos son negocio", confesó Hernández. Es la razón por la que la legislación europea en materia de inteligencia artificial está siendo muy activa; más que en el desarrollo de la misma. Esta circunstancia está provocando que las empresas estén desarrollando las tecnologías fuera de Europa, algo inaudito según Hernández porque al final "las acabaremos consumiendo".

Otro de los riesgos son la falta de garantías de fidelidad de sus respuestas, por ejemplo, en herramientas como Chat GPT. "No podemos fiarnos al 100 %", evidenció Echavarri, aunque bien es cierto que, como en otros aspectos, la experiencia es un grado y la tecnología va mejorando con el uso.

Sin embargo, Hernández incidió en que los riesgos no deben cerrar puertas a la inteligencia artificial, ya que "la tecnología viene para ayudarnos". Uno de los sectores entre los que causa mayor recelo es en el ámbito educativo donde el alumnado puede utilizarla para no hacer los deberes. Pero, por el contrario, la IA puede servir para el alumnado que "aprende de manera diferente a la convencional" o para desarrollar nuevas capacidades del siglo XXI: "Memorizar a lo mejor ahora no es tan relevante", apuntó el dirigente del banco Sabadell.

Otros ejemplos de herramientas con IA

Durante el encuentro, el representante de Substrate AI presentó otras de sus soluciones de éxito basadas en la inteligencia artificial. Entre ellas, explicó su herramienta de tratamiento de imágenes en la radiología para animales que permite integrar información sobre el cuadro médico, una experiencia "con resultados muy prometedores", según Hernández, y una posibilidad que, "hasta ahora, no se podía hacer". Otra fue la tecnología de digitalización de las granjas ganaderas que, basándose en los datos recopilados, realiza recomendaciones para "mejorar la cantidad y calidad de la leche" con una mejora de la producción en un 35 %.

Además, los asistentes al encuentro de Hub Empresa de Banco Sabadell pudieron comprobar in situ el funcionamiento de una herramienta de asesoramiento a trabajadores que acaben de perder ser despedidos; una tecnología centrada en recopilar información para elaborar el perfil del cliente y conseguir más conversiones. Además, es una herramienta que economiza los servicios por dos razones: la atención automatizada cuesta alrededor de un euro, pero, además, su rentabilidad aumenta en futuras consulta, puesto que la tecnología recuerda las conversaciones previas ya mantenidas con el usuario.

Son algunos ejemplos incipientes y tempranos de todas las ventajas y beneficios que la inteligencia artificial puede aportar a las pymes españolas.