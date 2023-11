Los hoteles valencianos rebajan hasta un 15 % sus precios por el tirón del Black Friday

Si hay una fecha de consumo que ha cogido auge en los últimos tiempos esa ha sido el Black Friday. La jornada, que se celebrará este viernes y que tendrá una réplica menor el lunes con el conocido como Cyber Monday, es una esperanza de ampliación de ventas para todo tipo de comercios -especialmente los más grandes- tras un invierno en el que el frío ha llegado más tarde de lo usual. Sin embargo, más allá del ámbito comercial, más sectores se han sumado a la ola del negocio de esta tradición proviniente -como casi todo en esta materia- de Estados Unidos. Y entre ellos es el de los viajes uno de los que más apuesta está haciendo, también en la Comunitat Valenciana.

Como señala el presidente de los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana y del Gremi d'Hotels de València, Luis Martí, sumarse a esta jornada de descuentos "es una moda que va a más cada año" entre los establecimientos hoteleros, aunque por el momento no es una práctica que se realice por completo. Eso sí, con el tirón que se genera muchos sí "aprovechan para hacer más negocio y atraer turismo en fechas que son temporada baja" y, por tanto, donde los registros ocupacionales en la mayoría de casos son más reducidos que los que se dan con el sol y playa en pleno agosto.

Según analiza Martí, la capacidad de poder hacer este tipo de descuentos es "grande" en el caso de los hoteles, un margen de maniobra que permite que los establecimientos valencianos estén haciendo estos días rebajas de precio de "hasta el 10 % o el 15 %" a la hora de reservar. Sin embargo, las promociones incluso pueden ser más elevadas en otros contexto. Por ejemplo, cadenas hoteleras como Melià promociona en su web estancias con hasta el 50 % de descuento si se reserva antes del 26 de diciembre y otras como NH Hoteles, del 40 % si se elige destino antes del día 28.

Transporte más asequible

Pero no solo los hoteles se han sumado al tirón comercial del Black Friday. Otro de los puntales clave a la hora de viajar como son las aerolíneas también están bajando en los últimos días sus tarifas según confirman fuentes del sector aéreo a este diario. Es una circunstancia a la que también apunta un estudio del comparador de vuelos Jetcost, señalando que los costes de los billetes de media se han rebajado hasta un 16 % respecto al valor promedio del año, siendo especialmente significativas las rebajas de casi un 20 % que se registran a la hora de elegir tanto trayectos nacionales como europeos.

Como muestra de ello, actores principales que operan buena parte de la operativa del aeropuerto de Valencia como Ryanair -donde hasta el próximo jueves se pueden encontrar billetes rumbo a ciudades como Toulouse, Bari o Milán por menos de 20 euros- o Vueling -que permite viajar a Tenerife, Palma de Mallorca o Ibiza, por menos de 15 euros- han apostado por estos descuentos, unas rebajas que también se pueden encontrar en todos los operadores ferroviarios de Alta Velocidad, desde Renfe a Ouigo e iryo, en diferentes variantes.

Un factor clave

Pero más allá del porcentaje de rebaja, sea en aerolíneas u hoteles, estas grandes disminuciones en los precios resultan vitales para impulsar las ventas atrayendo a los viajeros a uno u otro destino.

Así lo cree Martí, que señala que el turista "es muy sensible al precio" y si un establecimiento hace un descuento, "el visitante es posible que se decante por ir ahí y no por otro". Además, el representante de los empresarios turísticos concluye que esa apuesta por aprovecharse de los descuentos del Black Friday no tiene un perfil concreto. "Lo utilizan todos", desde el ciudadano valenciano al internacional.