«Pago la mitad de la letra del coche eléctrico con el ahorro en combustible»

La Feria del Automóvil de València registró ayer un llenazo de compradores que buscaban la mejor oferta entre los más de cuatro mil turismos ofertados. Los conductores empiezan a perder el miedo al coche eléctrico, aunque el precio todavía es una barrera de entrada. Sin embargo, algunos visitantes explicaron que incluso en los modelos caros los números pueden salir por el ahorro en combustible. El evento, que este año celebra su vigesimoquinta edición, se ha beneficiado de su coincidencia con la feria del corredor de la maratón ya que los más de treinta mil atletas populares que han pasado en los dos últimos días por el recinto ferial para recoger su dorsal tenían acceso gratis.

Enrique Tomás, presidente del certamen, destacó que el público que está acudiendo a la feria este año «es muy comprador». El responsable de la feria (que cierra hoy sus puertas) señaló que el volumen de ventas del sector ya es prácticamente igual al de antes de la pandemia «tras la travesía del desierto» que ha atravesado la producción de vehículos nuevos por la falta de chips. «Hemos vuelto a la normalidad. Un ejemplo es esta feria, donde hemos venido con descuentos muy importantes», celebró.

Los conductores empiezan a perder el miedo al vehículo a pilas, aunque les frena el precio

Tesla

Ernesto Escriche era uno de los potenciales compradores de un coche eléctrico que ayer recorría la feria. «Estoy pensando en comprarme un Tesla. Mi coche tiene diez años y es de gasolina. No veo lo de seguir quemando combustible y quiero un vehículo 100 % eléctrico. A mí esta marca me da confianza. Su tecnología lleva años de ventaja a la de Audi o Volkswagen. Me interesa, pero vale mucho», confesó Escriche. «Aunque también hay que tener en cuenta el ahorro en gasolina. Cada cien kilómetros son 10 u 11 litros de combustible. Hay mucha diferencia», añadió desde el expositor oficial de Tesla.

Cuestión de números

Otros potenciales clientes acudieron a la feria con los números claros. Mariano Concha Cortes indicó desde el estand de la compañía china BYD que buscaba un coche eléctrico porque entiende que es la tecnología que se va a imponer. «Cuando te planteas cambiar de coche merece la pena irte a un eléctrico. Yo lo hago por el ahorro. He hecho cálculos y voy a pagar la mitad de la letra con el ahorro en combustible», aseguró. Mariano Concha Cortes trabaja de comercial y hace entre 2.000 y 2.200 kilómetros de carretera al mes.

La coincidencia con la feria del corredor de la maratón de la capital del Túria dispara la asistencia

Desde lejos

Algunas personas viajaron ayer más de doscientos kilómetros para ver las últimas novedades en coches eléctricos. Es el caso de Vicente Pérez, que se desplazó de Elx a València para examinar en persona los modelos eléctricos de la marca china BYD. «Yo busco un eléctrico para evitar el consumo de combustible fósil, solo me para precio. Tiene ventajas para el uso diario. Yo hago treinta kilómetros al día y es una forma cómoda de moverte por la ciudad. Vengo de Elx porque allí no se pueden ver los modelos BYD. Me interesan porque he visto en internet que dan buen resultado y tienen buenos precios», confesó Vicente Pérez.

Aumento de ventas

A pesar del cambio de mentalidad que se empieza a producir, David Martínez, jefe de ventas en Kia Mercamoto (Grupo Marcos Automoción), reconoció que la mayoría de las personas todavía están algo perdidas con los coches eléctricos. «Hay gente a la que le atrae el concepto por la contaminación de los motores de combustión y el precio del combustible. Pero hay otras personas que siguen con miedo porque escuchan que hay problemas con los cargadores. De todas formas, es verdad que la venta natural de los coches eléctricos está aumentando. Nosotros tenemos tres modelos: EV6, EV9 y eNiro. Y entre 2026 y 2030 tendremos dieciséis», subrayó Martínez.