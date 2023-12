Frente común de Baleares y Canarias para volar con el descuento de residente con el equipaje de mano incluido

Baleares y Canarias, a través sus patronales de agencias de viajes, harán frente común para que de una vez por todas se clarifique qué derechos tiene un residente en los archipiélagos cuando viaja con un billete bonificado. Entre otras razones porque consideran que los baleares y canarios deben poder acceder siempre a tarifas aéreas que incluyan el equipaje de mano. Independientemente del debate a nivel europeo sobre que las aerolíneas no deberían cobrar por volar con la maleta de cabina en el avión.

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Balears (Aviba) quiere que este "mensaje cale en las instituciones" y en las aerolíneas, defiende Pedro Fiol. El presidente de la patronal explica que los dos archipiélagos han empezado a presionar para que se fijen las obligaciones de las compañías aéreas con los billetes bonificados con el 75 % de descuento Basta observar que la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del ahora renombrado ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Óscar Puente al frente, recoge nueve normativas diferentes entre leyes, reales decretos, resoluciones y circulares en el apartado de Bonificaciones a residentes en Comunidades Autónomas de Canarias, Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Y entre ellas, por ejemplo, no aparece otra en teoría de calado para los residentes y sus derechos: la que obliga a las aerolíneas a no solicitar al pasajero información sobre su condición de residente hasta el final del proceso de compra. Esta directriz, de diciembre de 2020 data de la época de José Luis Ábalos al frente del Ministerio y se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Así las cosas, las agencias de viajes baleares y canarias denuncian el incumplimiento reiterado por parte de compañías en los vuelos domésticos que siguen solicitando la condición de residente en su página inicial. "Están jugando al despiste", subraya Fiol.

"Injusto" pagar por la maleta

Por otro lado, más allá de la pretensión de Bruselas de exigir a a las aerolíneas que no cobren por el equipaje de mano —en virtud de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que no debe ser objeto de cargos adicionales—, los agentes de viajes de los archipiélagos consideran que "todas las tarifas aéreas" deben incluir la maleta de cabina para los viajeros residentes. "Nos parece injusto que se tenga que pagar aparte", dice el presidente de Aviba, dirigiendo su crítica a las low cost, con las que "no hay claridad" en si aplican o no el 75 % de descuento en ese equipaje ."Especulan, ponen precios variables en función de la demanda".

La conselleria de Movilidad aún no ha nombrado a un responsable del Sector Aéreo

Denuncia la caja que hacen las compañías de bajo coste con los cobros de equipajes, cuando se están beneficiando igual que las aerolíneas regulares (que sí incluyen en la tarifa la maleta de mano) de los elevados pagos por parte del Estado de los billetes subvencionados.

Aviba, representantes de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ya le han trasladado a Aviación Civil y a la patronal de las aerolíneas sus reivindicaciones. La asociación balear también pretende trasladar su "malestar" al Govern. En este caso es más complicado. Ya no existe una Dirección General de Puertos y Aeropuertos. Ahora es de Movilidad, a cargo de María Lorena del Valle Alonso, con muchas más atribuciones. Aún no se ha nombrado al responsable del Sector Aéreo, como se comprueba en el organigrama de la conselleria de Marta Vidal.