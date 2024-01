Los agricultores valencianos se suman a la indignación contra las políticas agrarias de la Unión Europea que se están dando por todo el continente, incluida una Francia marcada hoy por los cortes de las principales carreteras del país. Porque en un día que ha sido anunciado como 'Viernes Negro', decenas de agricultores de la comarca de Utiel-Requena han protestado esta mañana en Caudete de las Fuentes para denunciar "que la política europea es incapaz de defender nuestra agricultura".

En esos términos se ha manifestado el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, que ha destacado "la difícil situación que viven los cultivos" de esta comarca valenciana. No en vano, mediante una hoguera de cepas con la que se ha buscado reivindicar "que no hay precio ni salida para el fruto de los campos", el dirigente agrario ha incidido en que los agricultores están "totalmente arruinados" y ha apuntado como causante de ello directamente hacia las instituciones europeas. "No nos representan, nuestros enemigos están en Bruselas", ha enfatizado.

En este sentido, Aguado ha enfatizado que la UE debe "cambiar su política" y dejar de "defender a los de fuera en contra nuestra". Tras esta afirmación está la denuncia que han venido realizando las distintas organizaciones agrarias valencianas y españolas en los últimos meses, destacando que los acuerdos comerciales que se hacen con terceros países suponen una "competencia desleal" para el campo valenciano al no tener "las mismas reglas" que el producto autóctono. Un mensaje, además, que coincide con las reivindicaciones que se han venido haciendo en las últimas semanas en otros territorios como Alemania, Italia, Hungría, Rumania o, de forma masiva este viernes, Francia.

Cortes en Francia

En este último país, las protestas de sus viticultores han obligado a cerrar esta mañana varias arterias que conectan con España como la AP-7 por La Jonquera o la A9 en El Pertús. Debido a estos problemas, el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas agrupado en Fepex ya ha reclamado en las últimas horas que se respete el libre tránsito en Francia, mientras que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha sugerido a sus asociados que "pospongan los viajes o eviten pasar por puntos calientes". De momento, no hay constancia de problemas específicos para los camioneros valencianos.