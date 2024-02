Los avales del ICO para comprar piso beneficiarán a 7.000 jóvenes valencianos

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobados por el Gobierno para facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años y a familias con hijos menores beneficiarán a cerca de 7.000 valencianos, según coinciden los expertos consultados por este periódico. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) considera que la ayuda para afrontar la entrada será un revulsivo para el acceso a la propiedad y los promotores celebran la adopción de una medida que llevan años reclamando. Por su parte, las consultoras descartan que la nueva bolsa de demandantes vaya a repercutir en el precio de los inmuebles. Los primeros interesados ya han comenzado a contactar con inmobiliarias valencianas para ver cómo se pueden beneficiar.

Los avales del Gobierno cubren entre el 20 y el 25 % del valor de la transacción, el porcentaje que normalmente exigen los bancos que aporten los compradores para concederles una hipoteca. En la práctica, esa entrada es una barrera para miles de jóvenes que tienen capacidad para afrontar el pago de una hipoteca (cuyas cuotas son más bajas que las de un alquiler), pero carecen de suficiente dinero ahorrado. En el caso de València, para comprar un piso de 200.000 euros hacen falta cerca de 50.000 euros de ahorro (el 20 % que no financia el banco y el 10 % de gastos). Con el aval del ICO, el Ejecutivo facilita que las entidades financien el 100 % del importe del piso y los compradores solo deben tener ahorrado el 10 % para hacer frente a gastos como impuestos, notaría y registro.

Beneficiarios

Los beneficiarios deberán tener unos ingresos individuales máximos de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble (75.600 euros). También hay factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional. Asimismo, el patrimonio de los compradores no podrá superar los 100.000 euros.

La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV calcula que la medida beneficiará hasta 7.000 valencianos. "El aval de los ICO impulsará la compra de vivienda. Esto puede suponer que personas que están ahora de alquiler puedan acceder a la compra. El programa Help to Buy (ayuda a la compra) en Reino Unido ha funcionado muy bien", señala Fernando Cos-Gayón. 'Help to Buy' es un plan mediante el cual el gobierno británico financia hasta el 95% del valor de una vivienda con un aval parcial. De esta manera los compradores solo deben aportar el 5%.

Edificio de viviendas en Turianova. / Francisco Calabuig

Ayuda de los padres

Jose Manuel Martínez Plaza (subdirector general y director del Área Residencial de Olivares Consultores) explica que ahora menos de un 10 % de las compras las acometen jóvenes. "Son jóvenes que tienen ayuda de los padres para afrontar el 10 % del contrato privado (que se paga cuando se compra un piso sobre plano). Son chicos con capacidad para afrontar las cuotas (de la entrada), pero que no disponen de 20.000 euros ahorrados", señala Martínez Plaza.

Imagenes de Viviendas frente a La Fe. / Francisco Calabuig

Promotores

Antonio Olmedo, presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia, insiste en que la aprobación de los avales "es una noticia muy positiva. Llevábamos años reclamando ese apoyo a los jóvenes, que ahora no pueden acceder a la vivienda en propiedad porque les falta capacidad de compra". El presidente de los promotores defiende que se complemente la medida con desgravaciones fiscales como había antes.

La presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, asegura que la ayuda hacía falta ya que el perfil medio actual de los compradores es el de personas de 42 años porque los jóvenes están excluidos del mercado. Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia añadió que ya están recibiendo peticiones de información de los avales y explicó que ahora con 14.000 euros de ahorro un joven podrá comprarse un piso.