El precio de los alimentos inicia el año moderando su subida en la Comunitat Valenciana

El Gobierno central decidió que de cara a este 2024 iba a retornar progresivamente la fiscalidad en la luz y el gas que había rebajado para paliar los efectos de las crisis energética, una decisión -que supone pasar de nuevo de un IVA del 5 % al un 10 % para ambos elementos- que en el primer dato inflacionario del año ha tenido su repercusión al alza. Porque según ha reflejado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunitat Valenciana en el mes de enero se ha elevado tres décimas respecto al dato con el que cerró diciembre y ya se sitúa en el 3,6 %. Por su parte, la media nacional se ha colocado en el 3,4 % tras vivir una crecida mensual igual a la de la autonomía.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias para el bolsillo de los valencianos. Porque la inflación subyacente -la cual no tiene en cuenta elementos volátiles como los alimentos no elaborados o la energía- se ha rebajado tres décimas en enero respecto a diciembre, pasando del 4 % al 3,7 %. Junto a este registro, también llama la atención la ligera moderación que se ha vivido en la cesta de la compra, donde los alimentos han ralentizado en una décima la subida con la que cerraron el pasado ejercicio y su encarecimiento medio respecto a enero de 2023 se coloca ahora en el 7 %.

En esa circunstancia ha resultado clave la decisión del Gobierno de mantener hasta finales de junio de este año muchos productos -desde los huevos a la leche, pasando por las frutas- con su IVA al 0 %. Eso sí, la pasta se sitúa en el 5 % y la carne y el pescado fresco, en el 10 %.

El aceite sigue al alza

No osbtante, esta decisión no ha impedido la nueva subida que ha experimentado el aceite. No en vano, el llamado 'oro líquido' se sitúa a día de hoy hasta un 40,1 % más caro que en enero de 2023 después de haber subido casi seis puntos en tan solo un mes.

Una mujer coloca un cartel en su puesto de frutas y verduras en Alicante. / Pilar Cortés

Es el alimento, con mucha diferencia, que más ha subido en la compra, seguido a mucha distancia por las legumbres y hortalizas frescas. Estas, en medio de unas protestas y tractoradas por las carreteras españolas que reclaman precios más justos para el campo, clausuraron el primer mes del año con una subida de casi el 15 % respecto al mismo momento de 2023.

En el lado positivo de la balanza, según refleja el INE, productos tan esenciales como los cereales (-0,8 %), el pescado fresco (-1 %), la carne de vacuno (-1,1 %) o los productos lacteos (-0,8 %) han experimentado una bajada respecto al dato con el que cerraron el pasado año.

Los servicios turísticos, al alza

Pero más allá de la alimentación y la energía, la inflación vivió en enero un nuevo crecimiento debido al alza que sigue detectándose en otros grupos del IPC, siendo los vinculados al turismo -tras un 2023 de marcado éxito- uno de los más destacados. No en vano, tanto los paquetes turísticos como los servicios de alojamiento son los únicos registros que han crecido a doble dígito respecto a enero de 2023. En el caso de los primeros, tras subir dos puntos respecto a diciembre, han vivido un encarecimiento interanual del 11 %, justo una décima menos que el 11,1 % que se detecta en el alojamiento, que en su caso se ha disparado en la Comunitat en más de cuatro puntos porcentuales en relación al cierre del pasado ejercicio.