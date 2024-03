Los hosteleros valencianos aseguran que adelantar el cierre de locales reducirá a la mitad el negocio de las cenas

Una "locura" fue el término que utilizó este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando valoró el hecho de que los restaurantes en España puedan estar abiertos a la una de la madrugada, una situación "poco razonable" ante la cual la también ministra de Trabajo abogó por "racionalizar" estos horarios de actividad para adecuarlos más a los de otros países de Europa. Una decisión que, de producirse, el sector hostelero de la Comunitat Valenciana considera que supondría un "golpe directo en la línea de flotación" de muchos negocios.

Es lo que asegura el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo en la Comunitat Valenciana (Conhostur), Manuel Espinar, que destaca que la propuesta de Díaz golpearía tanto el ámbito laboral como el económico de los establecimientos. En el primero de ellos, el dirigente remarca que "habría que minimizar plantillas", ya que "cuanto más largo es el tiempo de apertura de negocio más trabajadores se necesitan". Y, por ello, tener una bajada de la persiana más temprana -considera Espinar- haría "inviable" mantener los actuales volúmenes de empleo.

Golpe económico

Junto a ello, el responsable hostelero también apunta al perjuicio que tendría cerrar más pronto para sus cuentas de resultados. Y es que un adelanto de este horario afirma que "obligaría a cenar con muchísima presión" y, especialmente, dificultaría el poder realizar un segundo turno de servicio por las noches, perdiendo con ello "más de un 50 % de los ingresos de las cenas". Además, más allá de que el nocturno es un tramo horario que para algunos establecimientos es el único en el que tienen sus locales abiertos, Espinar argumenta en esta perspectiva de perjuicio económico que "el tiempo que permanece un español en una cena no es el mismo que el europeo, alarga más".

Un camarero sirviendo en Alicante, en una imagen de archivo. / Álex Domínguez

Y, por eso, considera que plantear esta nueva regulación -que recuerda que la marcan las "ordenanzas municipales y autonómicas, no es competencia del Gobierno central"- es "poner en cuestión un estilo de vida y de socialización". Un modelo español que muchos países europeos "están cogiendo" y que, de modificarse, tendría que venir precedido de un cambio en el "aspecto social". No en vano, Espinar recuerda que "entre las ocho y las nueve aún hay mucha gente que está acabando de trabajar" y, con esa realidad, intentar cambiar antes los horarios de la hostelería "es ir a la destrucción".

Otras prioridades

Una "destrucción" que no comparten ni desde UGT ni desde CC OO. Para el secretario general de la central ugetista en la autonomía, Ismael Sáez, planteamientos como este de Díaz "no tienen gran trascendencia social ni reconforta a los trabajadores" porque no supondrían "un gran cambio en temas como la conciliación". En este sentido, remarca que si hay una "norma de cerrar antes, los establecimientos también abrirán antes" y enfatiza que "las costumbres -salvo que sea, remarca, en materia de salud como pasó con la prohibición del tabaco en los locales- no se crean a golpe de ley".

En este sentido, Sáez reclama a la vicepresidenta focalizar los esfuerzos en materia horaria en otros aspectos como "cobrar las horas extra por trabajar de noche" y que se hagan "las rotaciones oportunas" para evitar sobrepasar la jornada laboral reconocida por ley.

"Tiene sentido"

Más a favor sobre la aplicación de este cierre más pronto de la hostelería se muestra el secretario de Empleo de CC OO-PV, Juan Carlos Gallart, quien defiende que "tiene sentido" y que supondría "un impacto positivo sobre la economía más notable que sus efectos negativos". En concreto, Gallart remarca que un cambio de horario aproximándose a la realidad europea "garantizaría mejores condiciones para cientos de miles de trabajadores en la Comunitat", permitiéndoles mejorar la "conciliación" y tener "más tiempo de ocio para consumir".

Asimismo, el dirigente de CC OO considera que esa reconfiguración hacia horas más tempranas de la cena "se acabaría aceptando" entre los usuarios como ha pasado en otros ámbitos como el teatro y, a diferencia de lo que explica Espinar, cree que "no tendría un impacto negativo en el empleo, sino más bien residual".