Actualización masiva de 'software' por la nueva ley digital europea que entra en vigor este 7 de marzo

Las aplicaciones de móviles se han actualizado esta semana para adaptarse a toda prisa a la nueva ley de mercados digitales que entra en vigor este jueves, 7 de marzo. Apple, por ejemplo, ha lanzado una nueva versión de su sistema operativo del iPhone, la 17.4. Pero todas las aplicaciones o software diverso deberán ofrecer nuevas versiones que se adapten al cambio normativo. La Organización de Consumidores y Usuarios recordó que, para disfrutar de los beneficios que trae la nueva norma, cualquiera deberá actualizar el sistema operativo y/o las aplicaciones, en su móvil o en el resto de los dispositivos desde los que se conecten.

La nueva ley de Mercados Digitales (LMD) someterá a seis supergigantes -Apple, Alphabet (Google), Amazon, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook e Instagram) y Microsoft- a una severa lista de lo que pueden o no hacer en el espacio europeo a partir de esta semana. Esas empresas gigantes pasan a ser denominadas 'guardianas de acceso' ('gatekeepers'), y tendrán reglas especiales bajo la LMD. El nuevo marco legal obligará a los gigantes de internet a permitir que terceras partes interactúen con los servicios propios del guardián de acceso en algunas situaciones concretas; tendrán que permitir que sus empresas usuarias accedan a los datos que generan al utilizar la plataforma del guardián de acceso; ofrecer a las empresas que se anuncian en su plataforma las herramientas y la información necesarias para que anunciantes y editores lleven a cabo su propia verificación independiente de los anuncios alojados por el guardián de acceso; y permitir que sus empresas usuarias promocionen sus ofertas y celebren contratos con sus clientes fuera de la plataforma del guardián de acceso.

Según la Comisión Europea, el objetivo de la reforma legal es que esas grandes empresas no tengan una posición de dominio ante otras firmas innovadoras en el sector de internet. "Los guardianes de acceso conservarán todas sus oportunidades de innovar y ofrecer nuevos servicios. La única diferencia es que no se les permitirá someter a prácticas desleales, para obtener ventajas indebidas, a las empresas y clientes usuarios que dependen de ellos", explica la comisión.

Búsquedas sin preferencias

Los aspectos que más afectan a los usuarios están relacionados con la visión más transparente del mercado tras búsquedas en esos gigantes tecnológicos. Por ejemplo, al realizar una búsqueda en Google o cualquier otro servicio de buscador, el resultado ofrecerá acceso a ofertas o resultados potencialmente mejores, porque los gestores no pueden dar preferencia o mayor visibilidad a sus propios productos/servicios en las clasificaciones de búsqueda.

Sin servicios obligados

Otro ejemplo práctico es que será posible iniciar sesión en un servicio en línea sin estar obligados a iniciar sesión simultáneamente en otro servicio en línea de la misma empresa. O dar a los proveedores de aplicaciones el derecho de informar a los consumidores directamente dentro de las aplicaciones sobre descuentos y diferentes tipos de suscripciones.

Más motores de búsqueda

Es de interés también la medida de que haya más variedad de motores de búsqueda y navegadores disponibles, de modo que puedan elegir los que prefieran y posteriormente cambiar fácilmente a otro si así se desea.

Desinstalar aplicaciones

Otro efecto interesante de la ley será que los consumidores tengan derecho a desinstalar aplicaciones que están preinstaladas en un teléfono, pero que no quieren ni usan.

Multas millonarias

La comisaria de la competencia en la Unión Europea, Margrethe Vestager, reconoció ante la agencia AFP que Europa velará por que los gigantes tecnológicos no boicoteen el espíritu del marco legal, para lo que está previsto imponer severas sanciones a las empresas que no se ajusten. La multa por 1.800 millones de euros (unos 1.900 millones de dólares) anunciada contra Apple por impedir que los usuarios de su sistema de distribución de música en línea sean informados alternativas más económicas es una muestra de lo que puede venir en el futuro. "No estamos haciendo esto para imponer sanciones, ni para dividir empresas. Estamos haciendo esto para presionar a que se cumpla la ley", expresó la alta funcionaria a AFP.

Tiendas de aplicaciones

Las tiendas de aplicaciones de móviles son un reflejo del impacto del cambio legal. Las actualizaciones de programas van a ser masivas esta semana. Apple, por ejemplo, aseguró que sus clientes podrían descargar aplicaciones de empresas rivales, aunque algunos desarrolladores dicen que los cambios son demasiado complicados para funcionar en la práctica. ByteDance y Meta también han llevado sus quejas por esta ley a los tribunales europeos, pero la reforma se aplica ya este jueves.

Tecnologías exclusivas

También está en el objetivo de la UE que los acuerdos empresariales no supongan en la práctica límites a la competencia y el desarrollo del mercado. Microsoft, por ejemplo, anunció en febrero una asociación con la firma francesa Mistral AI, con una inversión de 15 millones de euros. La Comisión Europea adelantó que examinaría esa asociación como parte de su investigación sobre acuerdos entre grandes actores del mercado digital y desarrolladores de inteligencia artificial generativa. Microsoft ha invertido miles de millones en OpenAI, responsable por el espectacular éxito de ChatGPT, y Bruselas investiga si el acuerdo con Mistral AI es en realidad una fusión encubierta.

Relaciones de Apple con las apps

Los cambios adoptados por Apple para su mercado de aplicaciones es el cobro de 50 céntimos de euro por cada instalación una vez que una app alcance 1 millón de descargas al año. Hasta ahora, Apple cobraba a sus competidores en todo el mundo una comisión de un 30% sobre los planes de suscripción que ofrecían a los usuarios en la App Store. Esta semana, el gigante tecnológico recibió una multa de 1.953,6 millones de dólares por parte de la Comisión Europea (CE) por aplicar desde su App Store restricciones a competidores de su servicio de música en 'streaming'.

Otro cambio de iOS 17.4 es que ahora los desarrolladores externos podrán utilizar el chip de pago NFC del iPhone para servicios de pago electrónicos sin contacto fuera de Apple Pay y Apple Wallet en el Espacio Económico Europeo.