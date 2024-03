CriteriaCaixa aumenta sus ganancias el 59% por los dividendos récord de sus participadas

Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, obtuvo el año pasado un beneficio neto consolidado de 1.910 millones de euros en 2023, lo que supone un alza del 59% con respecto al ejercicio anterior. El resultado neto recurrente se situó en 2.190 millones de euros, el 37% más gracias a la buena evolución de las participadas del grupo, ente las que están, además de CaixaBank, Naturgy, Cellnex o Telefónica, aportaron dividendos en un nivel récord, hasta 1.114 millones, de los que se nutre la obra social, que este año alcanza a su vez la cota sin precedentes de 600 millones.

A 31 de diciembre pasado, el valor bruto de los activos de Criteria ascendió a 26.528 millones de euros, un 8% más respecto a 2022. Del total, un 84% corresponde a renta variable cotizada, un 10% al negocio inmobiliario y el 6% restante está en empresas no cotizadas, caja y equivalentes, y renta fija y otros. Según la hólding, esta composición "muestra la elevada liquidez de la cartera, ya que los activos cotizados y la caja y equivalentes representan en conjunto un 86% del total".

Durante el ejercicio pasado, el valor neto de los activos se fortaleció un 12,4% hasta los 22.095 millones de euros, situándose en máximos históricos, gracias principalmente al buen comportamiento tanto de la cartera estratégica como de la cartera de diversificación. Destaca la evolución registrada por las cotizaciones de Grupo Financiero Inbursa (+42,2%), Cellnex (+15,3%), Naturgy (+11,1%) y CaixaBank (+1,5%).

Dividendos históricos

La hólding, que hace unas semanas nombró consejero delegado a Àngel Simón, que se mantiene como presidente no ejecutivo de Aigües de Barcelona, registró una fuerte generación de 'cash flow' operativo (966 millones de euros en 2023, frente a 725 millones en 2022). Esto es así gracias al ingreso por dividendos que ha recibido de sus participadas durante el ejercicio 2023, que se sitúa en 1.114 millones de euros, con un alza del 33,6%; una cifra en máximos históricos y que alimenta la obra social de la fundación. Destacan especialmente las remuneraciones a los accionistas de CaixaBank (558 millones de euros) y Naturgy (388 millones de euros), así como de Telefónica (42 millones de euros), The Bank of East Asia (32 millones de euros), y los procedentes de la cartera de diversificación (94 millones de euros).

Isidro Fainé, que acaba de renovar por cuatro años más como presidente de Criteria y que también lidera la Fundación La Caixa ha destacado la buena marcha de las principales participadas "ha impulsado los dividendos, lo que permitirá que la Fundación La Caixa pueda contar en 2024 con un presupuesto de 600 millones de euros para acción social, el mayor de su historia”.

El consejo de administración de CriteriaCaixa ha encargado a su nuevo consejero delegado, la elaboración de un plan estratégico para el periodo 2025-2030 que siente las bases de esta nueva etapa, con el objetivo de impulsar la creación de valor a largo plazo para preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación, y blindar su obra social.

El resultado recurrente atribuido a la cartera bancaria alcanzó en 2023 los 1.756 millones de euros, lo que supone un incremento del 58% respecto al ejercicio anterior. La mejora del resultado se debe, principalmente, al buen comportamiento de los resultados de CaixaBank y de Grupo Financiero Inbursa, que aportaron 1.509 y 154 millones de euros, respectivamente, al resultado del Grupo CriteriaCaixa. Por su parte, el resultado de la cartera industrial y de servicios ascendió a 608 millones de euros, un 11% más que en 2022. Dentro de esta cartera, el resultado neto de Naturgy atribuido a CriteriaCaixa en 2023 alcanzó los 530 millones de euros, un 20% más respecto al ejercicio anterior.

La cartera estratégica de CriteriaCaixa está compuesta por participaciones relevantes en compañías de primer nivel donde Criteria lleva a cabo una gestión activa. A 31 de diciembre de 2023, esta cartera la componen CaixaBank (31,92%), Grupo Financiero Inbursa (9,10%), The Bank of East Asia (19,19%), Naturgy (26,71%), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,55%). El valor de mercado de esta cartera a 31 de diciembre de 2023 asciende a 19.613 millones de euros, con una rentabilidad (incluyendo dividendos) del 14,3% durante el ejercicio. En 2023, CriteriaCaixa ha realizado inversiones en Telefónica por importe 81 millones de euros y desinversiones en CaixaBank por importe de 100 millones de euros.

75 empresas de 13 países

Por otro lado, CriteriaCaixa mantiene una cartera de diversificación que comprende compañías de distintas geografías y sectores, priorizando sociedades cotizadas perteneciente a países OCDE (principalmente europeos y estadounidenses). Esta cartera comprende actualmente alrededor de 75 empresas de 13 países, la gran mayoría de ellas grandes compañías cotizadas, líderes en sus respectivos sectores, y casi dos tercios de las mismas, con capitalizaciones bursátiles de más de 10.000 millones. El valor de mercado de dicha cartera al cierre del ejercicio ascendió a 2.515 millones de euros, distribuida en Consumo discrecional (28%), Salud (15%), Consumo no discrecional (14%), Materiales y otros (13%), Tecnología (12%), Infraestructuras y servicios de comunicación (7%), Industria (6%), Energía (3%) y Otros (2%). A 31 de diciembre de 2023, el importe de la cartera de renta variable no cotizada ascendió a 837 millones de euros. Esta cartera incluye las participaciones del 99,5% en Saba Infraestructuras, el 15% de Aigües de Barcelona y la actividad de capital riesgo.

Por su parte, la cartera inmobiliaria del Grupo CriteriaCaixa, gestionada a través de InmoCaixa, alcanzó un valor de 2.694 millones de euros en 2023. Durante el año, InmoCaixa invirtió 90 millones de euros, principalmente en el desarrollo de nuevas promociones residenciales (entre ellas, la nueva fase del resort de alto standing Infinitum) y de oficinas, entre las que se incluye el nuevo edificio Visionary Building en Madrid y la compra de un edificio de oficinas en Alcobendas. Por otro lado, las ventas de esta cartera ascendieron a 135 millones de euros en 2023, mientras que los ingresos por alquileres (residencial y oficinas) alcanzaron los 52 millones de euros en el ejercicio. A lo largo de 2023, CriteriaCaixa ha continuado su senda de reducción del endeudamiento, hasta alcanzar los 4.433 millones de euros (disminución de 489 millones de euros en el ejercicio). El 78% de la deuda bruta tiene vencimiento a largo plazo y el coste medio se ha situado en el 2,7%.