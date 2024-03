"Tener un evento internacional es clave para que València sea líder tecnológico"

VDS regresa a la ciudad un año más los días 23 y 24 de octubre con la séptima edición de este evento tecnológico de ámbito internacional organizado por Startup Valencia. Esta nueva entrega pondrá el foco en la inteligencia artificial, la movilidad y la sostenibilidad, entre otros asuntos.

Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia y Ángela Castelló, CRO de la misma organización, han compartido con Levante-EMV los detalles de esta gran cita.

¿Cuáles son las principales novedades de la séptima edición del VDS2024?

Juan Luis Hortelano: El lema de este año es Embracing evolution: invest in the leaders of Tomorrow y se abordarán temas tan de actualidad como son la inteligencia artificial, el blockchain, movilidad, salud y el papel de la mujer en la tecnología. Buscamos traer a València a las élites tecnológicas y económicas para abordar todos estos aspectos. Hemos pasado de hacer el evento en una pequeña sala a aspirar volver a los más de 12.000 asistentes, más de 600 inversores de todo el mundo y más de 500 ponentes de la pasada edición, a la que vino gente de 91 países —este año esperamos que sean más de 100 países–.

VDS se ha convertido en una cita obligada para el ecosistema startup internacional. ¿Cómo os habéis posicionado tan fuertemente?

Ángela Castelló: Tenemos un espacio increíble —La Ciudad de las Artes y las Ciencias— que precisamente nos permite hablar de esa disrupción tecnológica. Además, ahora València está creciendo a todos los niveles, cada vez hay más empresas que vienen aquí y el talento local se queda porque hay oportunidades. Organizaciones como Startup Valencia y muchas otras que también están dentro hacen que esto cada vez sea más potente. Para que una ciudad sea líder tecnológico es clave tener un evento internacional que permita atraer a todos esos líderes y recibirles en un lugar como este.

Hablemos del programa, ¿podríais avanzar alguno de los platos fuertes de esta séptima edición?

JLH:Estamos trabajando con nuestros partners para tratar de traer a los mejores ponentes a todos los niveles. La clave va a ser el tema de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que viene para cambiar absolutamente la vida de todos nosotros. Vamos a poner el foco en la IA y traer y tener la mejor agenda al respecto.

¿En qué se diferencia VDS del resto de eventos tecnológicos internacionales?

AC: Es un evento que cuenta con cinco escenarios y una competición de startups que cada vez está más posicionada a nivel internacional. Además, cada vez llegamos a más sitios. Por otro lado, potenciamos que haya negocio —levantar capital o cerrar un acuerdo comercial— en un espacio y un tamaño que lo que permite es conocer a la gente. Somos un evento enfocado al 100 % a perfiles B2B donde el objetivo es que ocurra ese negocio y trabajamos mucho en potenciar ese networking creando espacios concretos donde la gente se junte.

Centrémonos en esto, ¿cómo vais a fomentar y favorecer esas relaciones tanto en espacio físicos como virtuales?

JLH: El balance entre la parte expositiva y la parte de espacio para poder hacer networking es fundamental. Además, sumado a todo eso, hay una gran cantidad de eventos paralelos que lo facilitarán aún más. De lo que se trata es de que la gente tenga la posibilidad de interactuar, de poder juntarse con los speakers y obtener un valor que haga que vuelvan.

La competición internacional de startups es uno de los elementos más estimulantes de la cita con más de 600 startups de 48 países. ¿Qué supone para el evento?

AC: Es una oportunidad buenísima tanto para las startups como para los inversores. Tenemos mucha llegada a startups de España y Latinoamérica, pero nos hacía falta un empuje que nos diera esa capa de internacionalización más fuerte. Por eso firmamos el acuerdo con TheNextWeb, una empresa de Financial Timespara articular toda esta parte de la competición. Es una gran novedad de esta edición.

Muchos asistentes al evento aprovecharán su estancia aquí para disfrutar de la ciudad. ¿Qué pueden esperar aquellos que visiten València con motivo del VDS2024?

JLH: El consejo que les daríamos es que disfruten de la ciudad. Es muy cómoda y a todo se llega en 15 o 20 minutos. En la web damos consejos sobre qué visitar y eso añadido a toda la serie de side events que hay, les va a permitir poder explorar una ciudad que creo que es fantástica y que hace que también muchos repitan.

Vuestra agenda es muy intensa, contadnos qué otras iniciativas lleváis a cabo a lo largo del año.

JLH: Hacemos más de 200 eventos al año de todo tipo de tamaño y contenido que son clave porque al final nuestra comunidad, tanto de asociados como de partners, es muy variada y tenemos que tocar casi todos los aspectos. Por un lado, tenemos todos estos eventos que hacemos todo el año y luego estamos entrando en determinadas iniciativas como un nuevo hub de ciberseguridad junto a Incibe, que va a ser fundamental para la ciudad. También estamos colaborando con el Ayuntamiento de València con Valencia Innovation Capital. Estamos ahora mismo físicamente en La Harinera, un nuevo edificio que se ha inaugurado junto a Las Naves con más de 10.000 metros cuadrados, donde se va a fomentar mucho toda la parte de networking y el posicionamiento de nuevos proyectos tecnológicos en apoyo a la ciudad.

¿Cómo ha evolucionado la asociación en estos siete años y qué papel tiene actualmente en el ecosistema de startups de nuestro país?

AC: Uno de los grandes atractivos que tiene València en comparación a otras ciudades es que todo el ecosistema está unido. Hay distintas empresas, distintos intereses, pero todos vamos a una. Esto es muy raro verlo en cualquier otra ciudad. Al final somos una de las asociaciones más grandes que hay en España a nivel de startups y tenemos mucho peso, pero por esa representación, porque no sólo estamos hablando de startups, estamos hablando también de cómo articular esas tres grandes patas que son las startups, las corporaciones y los fondos de inversión y que pasen cosas entre ellos durante todo el año y no solo en València.