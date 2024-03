"Es necesario un plan de estímulos para la compra de coches eléctricos"

A Jordi Hereu (Barcelona, 1965), ministro de Industria y Turismo, le gusta pisar el territorio, hablar con la gente y conocer in situ la realidad de zonas que suelen escapar del foco mediático. Le pesa quizá su impronta localista, como exalcalde de Barcelona. Así lo demostró el pasado viernes durante su larga visita a Binéfar con motivo del Foro Rural Somos Litera, que lleva once ediciones reuniendo a ponentes de primer nivel en este pujante rincón de Aragón.

El arranque del coche eléctrico en España va lento.

Somos un gran país productor de automóviles, el segundo de Europa. La verdad es que los resultados de las diferentes marcas en España han sido muy positivos en 2023. A esto hay que añadirle un empuje en la demanda nacional. Esto pasa por generar un plan de estímulos e incentivos que sea claro para el mercado y nos permita ir ganando cuota de movilidad electrificada. También en dar soporte a toda la infraestructura de recarga, que ha tenido una evolución positiva, pero hay que dar claridad y certeza al consumidor. Si logramos estas dos cosas daremos un salto.

Las empresas están también muy pendientes del Perte de descarbonización.

Hasta el 17 de abril está abierta la línea uno, que son 1.000 millones (500 en subvención y 500 en préstamo). Mi mensaje es que se presenten las empresas, a esta línea y a las que vendrán. Los ‘Perte’ están para agotarse.

¿En qué ha quedado el Perte Chip y la inversión de Broadcom, a la que aspira Aragón?

Hay miles de millones dedicados a esta industria que nos parece estratégica. Forma parte de un elemento fundamental para la industria del futuro. Hace unas semanas anuncié una comisión de verificación que aprobará próximamente las resoluciones provisionales del Perte Chip de microelectrónica que gestiona nuestro ministerio, que suponen ayudas por 125 millones . Habrá una segunda convocatoria con 200 millones adicionales.

En las empresas industriales preocupa la propuesta de Trabajo de reducción de la jornada laboral.

El aumento de productividad en muchos sectores hace, que sin el debate político de ahora, ya haya habido reducción. En muchos convenios esto es una realidad. Otro tema cómo se implementa. Deseo que sea a partir del diálogo entre los agentes sociales, que tan buenas lecciones nos han dado al tomar decisiones por acuerdos.

La industria es un sector determinante para el presente y futuro de Aragón. ¿Qué se puede esperar de su gestión en esta comunidad?

La suma de muchos factores, como la experiencia de la crisis de 2008 o la pandemia, han hecho ver la necesidad de aumentar la autonomía estratégica de Europa y, por tanto, de España. Esto ha generado un impulso y una recuperación de la fuerza de las políticas industriales. Uno de los grandes objetivos del Gobierno del que formo parte, que tiene que ver con una estrategia europea, es la reindustrialización. La defensa, el desarrollo y la transformación del tejido productivo. Es importante para España y evidentemente para Aragón. Nuestro ministerio tiene la responsabilidad de aplicar recursos que no existían hace ni cinco ni diez años para fomentar la transformación de la industria y fortalecerla. Es un volumen de recursos que nunca antes hemos tenido. El presupuesto del Ministerio de Industria de 2023 es cinco veces el del 2018 gracias a los programas Next Generation.

¿Cuál es su plan para lograr esa reindustrialización?

Por un lado, acometer todos los Pertes que tenemos en marcha, que van desde la automoción al agroalimentario, los chips, el sector farma y, uno que es muy transversal, como el de descarbonización, que ayuda al esfuerzo de transformar energéticamente muchos sectores. Me gusta ver todo esto expresado en la realidad concreta de cada autonomía o municipio. Los Pertes al final tienen nombres y apellidos. Por eso he venido a La Litera. Me interesa aproximarme a la realidad. En Binéfar, por ejemplo, hay una empresa como Fribín (industria cárnica) que podrá recibir una ayuda de Perte alimentario para mejorar sus procesos.

El sector del automóvil es un puntal de esta comunidad. La planta de Stellantis en Figueruelas aspira a la plataforma de producción STLA Small para garantizar su futuro. ¿Recibirá las ayudas suficientes para lograrlo?

Con Stellantis, como con cualquier otra empresa de la automoción, estamos trabajando. Sabemos de la importancia estratégica de la compañía. La tiene la planta de Figueruelas, que es una de las más grandes de España. En el Perte VEC I ya se le asignaron 59,1 millones, fundamentalmente para el tema de baterías (fábrica). Y como anunciamos el viernes, esta semana han salido resoluciones del segundo Perte VEC -de la línea B- con las que aplicamos otros 54,4 millones a la planta para la electrificación y mejoras de la cadena de montaje. Ya llevamos 113,4 millones asignados a Figueruelas, que es evidente que tiene toda la posibilidad de presentarse a nuevas convocatorias.

El otro gran proyecto de Stellantis es una fábrica de baterías en Figueruelas, ¿se hará realidad?

Es un objetivo absolutamente deseable, no solo para el ministro, sino por todos.

Pero no se acaba de amarrar a la espera de que reciba un mayor apoyo público tras quedarse con una cuarta parte de lo que pedía en el anterior Perte VEC y de lo concedido a otros iniciativas similares como las de Seat o Envisión. ¿Cuándo llegarán esos fondos?

Cuando se presenten a las diferentes convocatorias.

¿Peligra esta gran inversión?

No quiero especular sobre esto. Tengo confianza en que los procesos irán bien. Le toca a la empresa presentar los proyectos, que tienen una gran importancia. Deseo y espero que todo irá bien. Entre otras cosas porque España tiene muchas plantas que son muy competitivas. Venimos de una enorme trayectoria en la que Stellantis, con todas las empresa a las que representaba. Solo espero que a esta larga trayectoria en el pasado le podamos añadir muchas más décadas de fabricación en España, ahora con claves nuevas de movilidad eléctrica.