Las ferias españolas destacan en Valencia su papel en la generación de riqueza y empleo

Feria Valencia acogió ayer el acto de celebración del 60 aniversario de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) en el que se puso de manifiesto la importancia de la industria ferial y su papel en la generación de riqueza y empleo. El acto fue clausurado por la presidenta de Feria Valencia y consellera de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Nuria Montes, quien destacó la importancia de las entidades feriales “por los importantes efectos multiplicadores que generan para nuestra economía”.

En este sentido, la consellera afirmó que “desde la Generalitat tenemos muy clara la importancia y la necesidad de apoyar a las Instituciones Feriales valencianas, Feria Valencia y Feria Alicante”, por ello aseguró que “vamos a trabajar para potenciar ambas sociedades, con un modelo que coadyuve a nuestro proyecto de reindustrialización de la Comunitat Valenciana, manteniendo tanto el foco en las ferias industriales tradicionales, como apostando por una mirada hacia el futuro, mediante la organización de ferias y eventos de carácter tecnológico y multisectorial”.

La actividad de las ferias españolas genera unos 13.000 millones de euros de impacto económico anual (directo, indirecto e inducido) y más de 123.000 empleos directos e indirectos. España es uno de los principales países en materia de ferias de Europa, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

En el año 2023 más de 6,5 millones de personas visitaron alguna de las 433 ferias celebradas en España, unas cifras que ya superan las registradas en prepandemia, cuando tuvieron lugar un total de 424 ferias que fueron visitadas por 5,7 millones de personas. Datos que ponen de manifiesto la buena salud de la que ya goza la industria ferial española.

Celebración 60 aniversario

En el acto participaron autoridades institucionales, así como los componentes de la Junta Directiva de AFE, encabezada por su presidente Xabier Basáñez, y representantes de UFI The Global Association of The Exhibition Industry, de la que Feria Valencia es también entidad fundadora.

Asimismo, el evento contó con la participación del catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Científicas (IVIE), Joaquín Maudos, quien habló del impacto de las ferias comerciales en España mencionando el estudio encargado por AFE y realizado por Oxford Economics en el que se pone de manifiesto los beneficios que las ferias reportan a la sociedad dado que “generan riqueza en términos de cifra de negocio, rentas, empleo e ingresos públicos”.

“El sector de los eventos profesionales: tendencias” a cargo del socio fundador y consejero delegado del Grupo Eventoplus, Eric Mottard, fue otra de las intervenciones de la jornada junto con la del regional director Europe de UFI The Global Association of the Exhibition Industry, Nick Dugdale-Moore, titulada “La industria ferial en Europa: situación y retos de futuro”. Por su parte, el presidente de la AFE, Xabier Basañez, disertó sobre la historia y los hitos más relevantes en estas seis décadas de la Asociación de Ferias Españolas y presidió el acto de reconocimiento a las organizaciones feriales fundadoras de la AFE, en el que participó el director general de Feria Valencia, Jorge Fombellida.

Ramón Gordillo

La Asociación de Ferias Españolas se constituyó en València el 14 de mayo de 1964, por iniciativa del entonces presidente de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, Ramón Gordillo, quien ya ostentaba la presencia de UFI -Unión de Ferias Internacionales- y actualmente “The Global Association of the Exhibition Industry”. Esta asociación es el principal organismo internacional del sector y fue fundado en 1925 por un grupo de instituciones feriales europeas con Feria Valencia como única institución española participante. Precisamente, Ramón Gordillo ha sido el único presidente de nuestro país que ha dirigido esta entidad internacional en sus casi 100 años de historia.