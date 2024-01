València se ha convertido en un referente internacional en el desarrollo de videojuegos gracias a estudios involucrados en superproducciones de juegos muy populares en PlayStation y a la apuesta de aceleradoras como Lanzadera por jóvenes con talento que ya pisan fuerte. Este es el caso de los hermanos Jorge y Rafa Gutiérrez, que han desarrollado sus dos primeros videojuegos para gafas de realidad virtual (VR) a través de su empresa Raccon Games Studios. El equipo ha visto premiado su juego ‘Shadows on the walls’ en los PlayStation Talents 2023, al ser escogidos como «Mejor idea para PlayStation VR 2». La compañía también fue finalista con su otro proyecto, el videojuego ‘Aimtropolis’. La firma, que ha desarrollado los juegos a ‘pulmón’ con una inversión conjunta de 380.000 euros, busca ahora un gran distribuidor para hacerse un hueco en la industria.

Jorge Gutiérrez, que es el CEO del estudio, defiende la apuesta de la compañía por la realidad virtual al considerar que es un campo con grandes posibilidades de crecimiento. «Creemos que es un nicho de negocio que está muy maltratado. No hay grandes franquicias que hayan llegado a la realidad virtual. Los jugadores demandan (para la realidad virtual) franquicias como Resident Evil o Grand Theft Auto», explica.

El responsable de la empresa emergente precisa que han desarrollado los dos proyectos con recursos propios y con el apoyo de una ronda de financiación. En el desarrollo de cada proyecto han estado implicados sendos equipos de seis personas.

El primer videojuego del estudio fue ‘Aimtropolis’, un proyecto en el que la empresa invirtió 80.000 euros de capital propio. El estudio terminó el videojuego en mayo de 2023. ‘Aimtropolis’ es un conjunto de varios videojuegos para afinar la puntería.El objetivo es conseguir la puntuación más alta en escenarios inspirados en el lejano oeste, la edad media, la segunda guerra mundial, un barco pirata o una ciudad ciberpunk.

El segundo proyecto es ‘Shadows on the walls’, que ha conllevado una inversión de 300.000 euros. «La idea inicial fue un videojuego de 12 horas de duración con un coste de medio millón de euros, pero al final rebajamos el proyecto.Es un juego de cinco horas», aclara Jorge Gutiérrez. ‘Shadows on the walls’ es una historia de terror psicológico y exploración de puzzles que transcurre en el enigmático museo del Palacio de Cristal de Londres. El museo acaba de recibir un «lote maldito» y empiezan a pasar cosas raras.El juego permite explorar cada rincón del museo y desbloquear áreas secretas.