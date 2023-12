La sostenibilidad y la internacionalización son dos de los retos principales a los que se enfrentan las empresas para asegurar el futuro. Unos desafíos que implican cambios estratégicos que pueden generar miedos e incertidumbres, pero que también ofrecen oportunidades. Por ello, es fundamental contar con el apoyo y la experiencia de partners financieros como BBVA, cuya misión es acompañar a las compañías en su camino.

Estas han sido algunas de las conclusiones que ha dejado el tercer capítulo de la iniciativa ‘Tu legado en buenas manos’, impulsada por Levante-EMV y BBVA, para dar visibilidad a empresas familiares. Esta cuarta edición la protagoniza Istobal, un pequeño taller de coches fundado en l’Alcúdia a mediados del siglo XX que se transformó en una industria de fabricación de maquinaria de lavado de vehículos y que, a día de hoy, se ha convertido en una de las tres principales compañías europeas en su sector con doce filiales y cuatro plantas de fabricación que ofrecen sus servicios en Europa, América y Asia.

¿Cuáles son los retos de futuro?

“Nuestra hoja de ruta es mantener el trabajo en internacionalización, hay un mundo todavía por conquistar. En la parte de servicios también se puede avanzar mucho, creemos en la fórmula 360, es decir, dar servicios alrededor de las máquinas que incluyan a las personas. Así como en el talento, una pieza fundamental para asegurar el futuro”, ha compartido Rafa Tomás, consejero delegado de Istobal.

En cuanto a sostenibilidad, la gran apuesta de la compañía está en mejorar la eficiencia del proceso de lavado. «Nuestros ingenieros se dedican a la reducción del consumo de energía y de agua, hasta tal punto que está convirtiéndose en una de nuestras ventajas competitivas. Tenemos una gama importante de equipos de reciclaje de agua y de tratamientos que nos permiten el vertido cero. Además, hemos lanzado un nuevo equipo de ozono para centros de lavado centrado en la reducción de consumos», ha detallado.

Por su parte, la directora de Soluciones Empresariales Regional Este BBVA, Cristina Domínguez, ha defendido que es crucial ser valientes en lo que respecta al desarrollo sostenible. «Llegar al año 2050 con una economía descarbonizada es cuestión de todos. Como entidad, hemos puesto la sostenibilidad en el centro de nuestro negocio. Es una de nuestras seis prioridades estratégicas, acompañar a nuestros clientes en ese tránsito hacia la sostenibilidad, poniendo el foco en dos áreas: acción climática y crecimiento inclusivo», ha explicado.

Entre los compromisos adquiridos para 2050 destaca conseguir las emisiones cero en toda la cadena de valor, clientes y proveedores, en toda la cartera de inversiones. «Tenemos el objetivo de movilizar 300.000 millones de financiación sostenible entre 2018-2025 y llevamos ya 169.000 millones», ha subrayado.

Ventana de oportunidades

Sobre las oportunidades que presenta este futuro más verde e inclusivo, Domínguez ha destacado que, para aprovecharlas, hace falta «capacitación, flexibilidad y tener una mentalidad de crecimiento». «Nuestro propósito como entidad es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era», ha añadido.

Teniendo en cuenta la trayectoria y la experiencia de Istobal, su delegado consejero ha querido dar un consejo a las personas con inquietud emprendedora: “Primero, no te metas en nada que no conozcas o no te apasiones, sino los riesgos son enormes. Segundo, hay que ser flexible. Y tercero, necesitas capacidad de sacrificio, las cosas cuestan siempre mucho más de lo que planeabas”.

“La persona que quiera montar su propia empresa que se prepare para sufrir mucho durante unos cuantos años. Luego merece la pena, pero es duro”, ha asegurado. Con estas sabias recomendaciones, Rafa Tomás ha concluido poniendo en valor el papel de las compañías familiares. “Mi legado sería dejar una empresa mejor que la que me encontré”, ha admitido.

En este sentido, Domínguez ha destacado que con la iniciativa ‘Tu legado en buenas manos’ se ha podido comprobar “la importancia que tiene la empresa familiar, no solo desde el punto de vista económico, del empleo, o de la innovación, sino en esa trasmisión de valores y de cultura empresarial, que es una fuente de inspiración para las generaciones actuales y para las futuras”. “Es una obligación de todos, del sector privado y público, el cuidar ese legado”, ha aseverado.