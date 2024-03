Itercon y Servitria analizan los retos hacia la igualdad en el sector de la construcción

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la empresa referente en diseño y construcción Itercon, y Servitria, compañía del mismo grupo especializada en servicios integrales en el sector industrial, ambas de origen valenciano, han celebrado la segunda edición de la jornada ‘Construyendo en igualdad’ en su sede de la capital del país.

El evento, que nació en Valencia el pasado año con el objetivo impulsar y visibilizar el papel de la mujer en el sector de la construcción, tiene como eje central una mesa redonda en la que han participado mujeres referentes en el sector, como Sonia Corvera directora de Nuevos Desarrollos en Amazon, Marta Estellés, directora de Innovación y Sostenibilidad de Consolis Tecnyconta, Evelyn Heilbut, directora de Desarrollos en P3 e Inés Martín, directora de Construcción en Prologis. Todas ellas guardan una estrecha vinculación con la organización en calidad de clientes o proveedores.

Durante el encuentro se han analizado las cifras más relevantes sobre la presencia de mujeres en el sector de la construcción, que en la actualidad no alcanza el 12%, y los retos a los que se enfrentan las empresas y las propias profesionales en materia de igualdad. Un largo proceso que, en palabras de las asistentes, pasa por la formación desde edades muy tempranas. “Merece la pena trasladar nuestra experiencia para que haya más mujeres que aporten maravillas a este sector tan bonito. Creo que tenemos maneras de ver las cosas diferentes y todo eso hace que podamos crecer y que este sector crezca, pero no solo desde el aula, sino cambiando la mentalidad”, ha afirmado Inés Martín.

Participantes en la mesa redonda de 'Construyendo en igualdad'. / ED

La directiva de Prologis ha incidido en lo necesarias que son las iniciativas de concienciación y los programas de mentoring, especialmente, desde los primeros años.

Apoyando el relato de su compañera, Sonia Corvera no ha dudado en hacer un llamamiento para acabar con los estereotipos y las inseguridades y dar un paso al frente para mostrar los éxitos cosechados. “Los hombres suelen ser más directos a la hora de hablar de sus logros, pero a nosotras nos cuesta más, incluso en el proceso de búsqueda de empleo. No nos atrevemos a enviar nuestra candidatura si no cumplimos la mayoría de los requisitos. Algo que no les ocurre a ellos”.

Por suerte, el sector ha experimentado grandes avances en materia de igualdad en los últimos años y esto se ve reflejado también en las empresas. “Recuerdo que en el primer evento de logística al que acudí, en 2016, era la única mujer en una sala de 300 personas. Hoy las mujeres en P3 representan más del 50% de la plantilla y de ellas 30% ocupan puestos directivos”, ha comentado Evelyn Heilbut.

Otra de las temáticas en torno a la que ha girado la conversación ha sido la sostenibilidad y el papel que desempeñan las mujeres en esta área en la que el talento femenino está cada vez más presente. “La sostenibilidad va de cambios, de evolucionar y las mujeres sabemos mucho de esto. Además, se trata de un departamento de reciente creación en las empresas y ahí las mujeres hemos encontrado la oportunidad perfecta para liderar y aportar valor”, ha afirmado Marta Estellés.

Por su parte, la responsable de Comunicación de Itercon y Servitria, Leyla Gallego, ha ejercido de moderadora de la mesa y ha puesto en valor los avances de ambas compañías: “Además de celebrar encuentros pioneros como este, tenemos la suerte de contar con referentes internos que nos apoyan y guían en el camino”.