Llutxent continua treballant sense descans en la millora sobre l’urbanisme de la localitat. Així doncs, el consistori ha ficat en marxa una sèrie d’accions que es portaran a terme en les pròximes dates i que ajudaran a rehabilitar alguns dels punts més emblemàtics del municipi.

La inversió urbanística portada a terme per l’Ajuntament de Llutxent inclou les ajudes aportades per la Diputació Provincial de València dins el marc del seu Pla d’Inversions biennal, que aporta a la localitat de la comarca de la Vall d’Albaida un pressupost de 449.590,73 euros per als exercicis de 2020 i 2021.

Al respecte d’aquestes ajudes públiques, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, va explicar que «cada ajuntament de menys de 50.000 habitants disposarà de més recursos econòmics per a millorar el seu municipi i seran els alcaldes i les alcaldesses, conjuntament amb les corporacions locals, els qui decidiran quines són les necessitats dels seus pobles i, per tant, a quines obres o actuacions destinaran els diners».

Recuperació del Castell-Palau de Llutxent

Un dels exemples més representatius del patrimoni arquitectònic de Llutxent és el seu Castell-Palau, construït pels Pròxita a finals del segle XIII en la part alta de la vila.

Es tracta d’un edifici d’estil gòtic i de planta quadrada, organitzat al voltant d’un pati d’armes quadrat i un aljub que, en l’actualitat, queda integrat en el nucli urbà del poble i rodejat d’edificacions modernes.

La primera reforma d’importància en el Castell va tindre lloc després de 1522 i, des de llavors, el seu aspecte no va haver de variar molt fins als nostres dies, ja que els posteriors titulars del senyoriu no van mostrar massa interès per aquesta propietat. En 1996, el conjunt va ser adquirit per l'Ajuntament de Llutxent per a la seua recuperació i destinar-ho a espai públic, a través d’unes obres que pretenen tornar-li la seua esplendor i rehabilitar tan important patrimoni.

En els últims anys, s'han fet moltes obres de millora i restauració del Castell-Palau que es van poder mostrar al públic de nou a finals de 2010. En juny de l’any passat va finalitzar la segona fase d’intervencions en el conjunt, amb una inversió total de més de 100.000 euros que ha permès finalitzar tots els treballs d'arqueologia que quedaven pendents, canviar el paviment del pati central, substituir els finestrals, fer uns lavabos, restaurar les portades tardo-gòtiques i instal·lar portes de pas en les mateixes.

Amb tot, l’Ajuntament de Llutxent preveu continuar rehabilitant el Castell-Palau amb la subvenció de 40.000 euros que els han concedit els Fons Europeus LEADER per a la rehabilitació de les zones més necessitades d’intervenció per a preservar la integritat d’aquest edifici emblemàtic.

Aportacions del Pla d’Inversions de la Diputació de València

Per altra banda, després de múltiples gestions realitzades per l’Ajuntament de Llutxent amb la Conselleria de Benestar social i Polítiques inclusives, en breu s’acabaran les obres necessàries per a transformar la Llar de Jubilats en un Centre Integral de Majors, que han necessitat d’una inversió de 30.000 euros per part del propi ajuntament.

A més, el consistori preveu realitzar aquest mateix estiu una intervenció d’urgència en la coberta del col·legi Ausiàs March, amb una subvenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de 45.000 euros.

Respecte al pla per a reconvertir l’àrea de la piscina en una àrea recreativa amb parc infantil, calistèmia, pista d’Skate i paelleros, les obres començaran en breu i suposaran una inversió de 180.000 euros, costejada amb el Pla d’Inversions de la Generalitat Valenciana i l’aportació municipal de l’ajuntament.

Per últim, aquest any també es completarà la coberta de la Plaça de les Poasses, de manera que aquest espai podrà multiplicar la seua utilitat per a la realització d’actes i events. La inversió total serà de 450.000 euros, amb una subvenció de 350.000 euros del Pla d’Inversions de la Generalitat Valenciana.