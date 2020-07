Todos los servicios en un centro histórico único

Xàbia es uno de los destinos turísticos preferidos cada verano de toda la Comunitat Valenciana y el resto de España. La localidad es conocida por sus playas de agua cristalina y arena blanca o calas con abruptos acantilados. Sin embargo, esta localidad cuenta también con un rico patrimonio histórico en su villa.

El centro histórico de Xàbia es uno de los mejor conservados de toda la Comunitat Valenciana y su conjunto arquitectónico y monumental de origen medieval no ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del tiempo.

La tosca, una piedra arenisca extraída del lado del mar, es el elemento más distintivo de la estética de esta zona. La combinación de esta piedra y las fachadas encaladas le dan a esta zona de Xàbia un aspecto de puro mediterráneo, que demuestra el vínculo entra la localidad y el mar que la baña.

Algunas de estas casas tradicionales han sido adaptadas como comercios, oficinas, locales de ocio y también restaurantes, por lo que los turista pueden realizar sus compras o disfrutar de una buena comida en enclaves históricos y de gran valor patrimonial.

Sus casas tradicionales han sido adaptadas como comercios, oficinas, locales de ocio y restaurantes. Foto: Levante-EMV

En caso de llegar a Xàbia en un vehículo propio, lo más recomendable para acceder al centro histórico es estacionarlo en alguno de los dos parkings públicos que existen en la zona: el de la Plaza de la Constitución y el del Portal del Clot. También hay transporte público en autobús entre los diferentes núcleos urbanos y este año además se cuenta con el trenet turístico.

Cocina tradicional y gastronomía innovadora

En Xàbia Histórica se dan la mano la cocina tradicional de esta zona del Mediterráneo y la gastronomía innovadora, que siempre trabaja el producto de proximidad. A continuación, te explicamos los bares, restaurante y comercios donde puedes comer según el tipo de cocina que estés buscando:

- Tapeo clásico: tapas tradicionales como sepia, pescadito frito, patatas bravas, sangre con cebolla, escombros, montaditos o bocadillos. Los mejores establecimientos para degustar estos platos son El Convent, La Yesca, Mavita, Santa Coqueta, El Imperial, Desnivell y Las Notas.

- Cocas de Xàbia y esmorzarets inigualables en los bares Montgó, Mercat y La Paraeta.

- Cocina más elaborada con toques de autor e innovación en Embruix, Volta i Volta, La Rebotica, 9 donde Fabrizio, El Huerto, Mi Lola, Restaurante Giulia, La Trastienda, Restaurante Portitxol, La Sucreria de la Plaça y Som. También puedes disfrutar de un buen arroz en Casa Grau y El Trinquet.

- Para desayunos, almuerzos o tomar un café, también tienes una variada oferta con L'Encant y La Placeta.

En Xàbia Histórica se dan la mano la cocina tradicional de esta zona del Mediterráneo y la gastronomía innovadora. Foto: Levante-EMV

Si prefieres comprar productos típicos te invitamos a que los hagas en sus comercios locales: el mejor embutido tradicional, carnes de calidad y legumbres secas se encuentran en la charcutería Bartolomé y en las carnicerías Castelló, Mut y Casa Pichi. ¿Te gusta la repostería? ¿Quieres probar la típica de Xàbia y la Marina Alta? Entonces tienes que pasarte por la Pastelería Diego.

Las frutas y verduras de kilómetros cero y calidad están en Linda, cerca de la Placeta del Convent, mientras que los buenos vinos, te esperan en Bodega Miguel.

Con el pescado y marisco fresco no te la juegues y visita Barket, puesto de venta de pescado que te ofrece la posibilidad de degustarlo in-situ.

De todo esto (gastronomía, producto de proximidad, especialidades tradicionales...) vas a encontrar dentro del Mercat de Xàbia, un mercado de abastos ubicado en un impresionante edificio junto a la iglesia-fortaleza de Sant Bertomeu. Es un lugar de visita obligada.

El Mercat de Xàbia dispone de todos los productos de proximidad y gran calidad. Foto: Levante-EMV



Ir de compras por Xàbia Histórica es una experiencia fantástica porque puedes pasear por uno de los entornos históricos comerciales más bonitos de todo el Mediterráneo mientras te paras en los escaparates de las tiendas. Antes de nada, si quieres alojarte, puedes hacerlo en Casa Telégrafos Jávea. Si prefieres encontrar casa para vivir, pásate por las inmobiliarias L'Aurora Villas selection y Xabiacasa.

Viste la moda actual mientras paseas

Si te interesa la moda, vas a encontrar una gran variedad de tiendas que seguro que se adaptan a tus gustos. La moda joven que más te gusta te espera en Insieme y Azulmarino, donde también podrás comprar calzado. Un estilo más vintage es el que te ofrece Cactus Club Shop, y un estilo más elegante es el que tiene Cuca y L'Arca. Si buscas ropa exclusivamente para hombre, en Jaumet.

Si tienes alguna fiesta y quieres disfrazarte o comprar algún artículo divertido, pásate Todo Fiesta. En moda infantil y todo lo que necesitas para el bebé, no puedes dejar de ir a Pequemimos. También tienes ropa para bebés, bordados y complementos en Les Mil i Una. Otro tipo de ropa es la de trabajo o seguridad, unos artículos que vas a encontrar en Roba Treball.

Si buscas zapatería o ropa deportiva, tu comercio es Atmósfera Sport. Si, en cambio, quieres calzado más casual y de vestir, te proponemos que visites El Zaguán y Calzados La Rulla. Por último, en De Cuero seguro que está el artículo o complemento de piel que buscas elaborado artesanalmente.

No nos olvidamos de las ópticas. Esas gafas que tanto te gustan seguro que están en Óptica Picó y el Centro Óptico Jávea. En cambio, si lo que necesitas es un cambio de look, cuenta con Peluquería Charlie & Co. y disfruta de un tratamiento de belleza en Beauty and Stile. Para los hombres, la mejor barbería y peluqueriía está en El Senyoret.

Para un gran regalo o un detalle para siempre, nada mejor que una joya. Podrás encontrarla en Joyería-relojería Gaspar Buigues, Joyería Salvà-Mulet, Alonis Joyería y Compro Oro. También puedes comprar perfumes y droguería en general en Dona'm. Si lo que te encantan son las flores, pásate por Jacaranda's y L'Arca Flors.

Material escolar, de papelería, revistas y libros puedes encontrarlos en Colón Llibres, Papelería Botella y La Rulla. En La Tallarina dispones de todo lo que buscas para hacer labores.

Vivir la fiesta tradicional

Xàbia es un pueblo apasionado por la fiesta, que llenan de música y color las calles de la localidad durante todo el año. Como no podía ser de otra forma, Xàbia también cuenta con tiendas especializadas en indumentaria regional, como La Faltriquera y en Maribel Gilabert, donde también puedes comprar vestidos de fiesta.

Xàbia es un pueblo apasionado por la fiesta, que llenan de música y color las calles de la localidad durante todo el año. Foto: Levante-EMV

Un regalo original para manualidades o juguetes de madera lo tienes en Artesans. Si lo que buscas es un recuerdo de Xàbia, Serigrafía Xàbia es tu comercio. ANTIQUITÉS BROCANTE Serge Attard te llevará a otra época con sus antigüedades y productos de colección.

Sin embargo, es posible que en algún momento puedes necesitar una farmacia, como la Farmacia Espinós, o un dentista, como Clínica dental Jaime Ortuño. Pensando en tu salud, puedes practicar yoga en Libeluyoga o baile y otras disciplinas en En Danza. El deporte personalizado lo ofrece Arcum Health Zone, mientras que la dietista-nutricionista Cristina Salvá te ofrece planes personalizados para comer sano.

La mejor tradición de muebles en Xàbia la tienes en Mobles i Decoració Albi, con estilos modernos y actuales.

Espacio creativo

Xàbia Històrica también es un espacio creativo. El estudio de diseño y publicidad La Banyera, Instants Fotografia, la Imprenta Botella y Original y Copia ofrecen todo lo que necesitas en diseño, impresión e imagen. Para comunicación y marketing online puedes contactar con Salabre y tours virtuales con Virtual Port 360. Mientras que si buscan soluciones informáticas, Computer Care es tu establecimiento.

El casco antiguo de Xàbia mantiene todo su valor patrimonial en sus estrechas calles. Foto: Levante-EMV

En Tien 21 Vives y Gabriel Sapena (también es Punto Iberdrola) tienen a tu disposición los mejores electrodomésticos. Mientras que todo lo que te puede hacer falta de bricolaje, lo encontrarás en Bricotop Ferrobox. Y en Atti te solucionan cualquier necesidad que tengas en telecomunicaciones e informática, y si el problema lo tienes en telefonía, Herzel Electronics y Top Phone Care, ponen remedio.

Pero Xàbia Històrica te ofrece muchos más servicios, como los estudios de arquitectura Bondia-Puigcerver, Estudio Kuu o el despacho de abogados Lextax Consulting. En seguridad y mantenimento Jarc Protect. Suministro e instalación de gas en Gasante S.L. Y servicios bancarios y de seguros en Caixabank y Mapfre.

Se puede seguir toda la actualidad de los comercios y empresas que forman parte de Xàbia Histórica en los perfiles sociales de la entidad en Facebook e Instagram.