Un escamot de 116 ciclistes de 15 dels equips més destacats del ciclisme mundial i nacional se citen des de hui i fins diumenge en la 72a edició de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell. Una Volta que ha hagut de superar una infinitat d’obstacles per a poder celebrar-se i que, a causa de la pandèmia, es va veure obligada a canviar les dates inicials, previstes al febrer, per a aquest mes d’abril. Finalment se celebrarà del 14 al 18 d’abril amb un total de cinc etapes.

La Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell 2021 tenia ahir el tret d’eixida amb la presentació dels equips i ciclistes participants al Centre de Congressos d’Elx, localitat que hui acollirà l’eixida de la primera etapa, amb meta a Ondara.

Encara que, al principi, s’havia anunciat la participació d’Alejandro Valverde, vencedor en tres edicions, finalment el murcià no estarà en la Vota i el seu equip, el Movistar, estarà liderat per Enric Mas com a cap de files, al costat del castellonenc Sebastián Mora.

A més del Movistar, hi ha altres equips UCI World Tour com Groupama, Lotto Soudal o Cofidis; a més de destacats equips ProTeam com el Caja Rural-Seguros RGA, Burgos BH o Euskaltel, entre d’altres. A més de Sebastián Mora, especialista en ciclisme en pista però que compatibilitza el velòdrom amb la ruta, hi haurà tres valencians més: Felipe Orts, campió d’Espanya de ciclocròs en les files del Burgos BH, el castellonenc Iván Moreno en el Palma i Joan Bou en l’Euskaltel Euskadi.

La VCV 2021 se celebrarà amb unes estrictes mesures de control sanitari a causa de la pandèmia de la covid-19. La carrera arranca hui a Elx, però l’organització de la VCV no ha facilitat el lloc exacte de l’eixida, així com tampoc les localitats de pas d’una primera etapa que finalitzarà a Ondara. Aquestes mesures s’emmarquen dins d’aquests estrictes protocols de seguretat i pretenen evitar les aglomeracions de públic en qualsevol punt de l’etapa. De fet, l’organització ha insistit que els aficionats gaudisquen la carrera des de casa, en la televisió i les xarxes socials.

Quasi dos-cents agents integren el dispositiu de seguretat de la Volta, amb la presència de 185 agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que vetlaran perquè es complisquen totes les mesures.