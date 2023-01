Quart de Poblet ofereix cursos gratuïts de valencià per a obtindre l'A1 i l'A2

El Departament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Quart de Poblet ha començat les classes gratuïtes d'iniciació al valencià del nivell A1 i A2, en un curs que s'estendrà fins a juny. Una dotzena de persones de procedències tan diferents com Colòmbia, Veneçuela, el Perú, Hongria, Conca o Còrdova obtindran el certificat d'A1 amb l'assistència a les classes.

A més, l'alumnat rep la preparació necessària per a presentar-se a l'examen oficial del nivell A2. Es tracta de la segona edició d'aquesta iniciativa, que ha superat les expectatives quant a inscripcions, ja que el contingent es va cobrir el primer dia de termini i hi ha una extensa llista d'espera.

La regidora de l'àrea, Cristina Mora, ha donat la benvinguda als estudiants i els ha felicitat per la seua "valentia" i "interés" a conéixer la llengua valenciana, i els ha animat a "llançar-se a expressar-s'hi". El curs té una duració de 60 hores lectives i s'imparteix al Centre d'Intercanvi Generacional Trenquem Barreres, els dimarts i els dijous, de 9.30 a 11.00 hores. Per a obtindre la titulació oficial d'A1 cal assistir, almenys, al 80 % de les classes. La professora, Pepa Benavent, ha dit que el curs se centrarà a preparar els alumnes i les alumnes per a l'examen d'A2 i els ha encoratjat a presentar-se a la pròxima convocatòria.

Aquesta no és l'única de les accions impulsades per l'Ajuntament per a fomentar l'ús del valencià, ja que, per exemple, aquesta setmana es donarà la benvinguda, dijous que ve, a les persones participants en la cinquena edició del Voluntariat pel Valencià. En la trobada es formaran les parelles o els grups lingüístics que una hora a la setmana durant dos mesos i mig quedaran per a parlar la llengua, siga ensenyant-la o aprenent-la.