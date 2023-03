Orobianco reobri i aspira a tot

Hi ha llocs que es converteixen en punts de referència. Per als amants de la gastronomia, aquests llocs són restaurants que es converteixen en fites del camí. Orobianco, amb Paolo Casagrande com a director gastronòmic, aspira a convertir-se en referència de l'alta cuina italiana internacional de la costa llevantina.

Elegant i sofisticat, Orobianco és sinònim d'establiment gastronòmic únic. Un escenari amb vistes incomparables on el cel i el Mediterrani es fonen en un. Un lloc de la costa de Calp des d'on s'ataülla Itàlia. Un temple dedicat al plaer dels comensals, on dues paraules brillen per damunt de la resta, emoció i sabor: “Només des del respecte absolut cap al producte aconseguim una cuina amb la qual podem emocionar, en cada servei i a cada comensal.”, afirma el xef italià. Un projecte en el qual es fonen la personalitat del xef, el caire històric d'un establiment gastronòmic únic i un escenari amb vistes incomparables. Un restaurant gastronòmic de cuina italiana, que destaca pel seu entorn privilegiat i la seua exclusivitat, un lloc perfecte per a gaudir del capvespre, de les vistes al Mediterrani i, per descomptat, d'una gran gastronomia. Orobianco va iniciar la seua trajectòria l'any 2015 i va ser guardonat amb una estrela en la Guia Michelin. Poc abans de l'estiu del 2022 va tancar les portes per a actualitzar instal·lacions, renovar la seua identitat corporativa i la seua oferta gastronòmica. El restaurant Orobianco compta amb un Sol en la Guia Repsol i està recomanat per la Guia Michelin. En 2023 ha obtingut la posició 35a en el Rànquing dels Millors Restaurants Italians fora d'Itàlia segons 50 Top Italy Prosecco Doc Award.