La platja del Cabanyal i la Malva-rosa comptaran a partir d'ara amb enllumenat intel·ligent

L'Ajuntament de València ha instal·lat dispositius de telegestió en 3.133 fanals, a més de 13 càmeres, als barris del Cabanyal i la Malva-rosa. Des de la Marina fins al límit nord de la ciutat. És el projecte Smart Lighting. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha assenyalat que “som la primera ciutat que telegestiona amb detecció de moviment un passeig marítim tan extens, i amb aquesta instal·lació reduïm el consum d'energia, augmentem la seguretat de la zona i minimitzem l'impacte mediambiental a la platja”.

“Hem instal·lat telegestió de l'enllumenat en 2 km del passeig marítim amb la instal·lació de càmeres intel·ligents que elevaran la intensitat lumínica quan detecten la presència de persones”, ha explicat Lluïsa Notario, responsable de l'enllumenat públic. El sistema s'ha instal·lat tant a la platja com en tot el passeig de la Malva-rosa i en alguns carrers de la zona.

Enllumenat intel·ligent

El principal concepte del projecte és instal·lar dispositius de telegestió en cadascun dels punts de llum. Mitjançant un protocol anomenat DALI, s'estableix una comunicació bidireccional de manera que cadascuna de les fonts de llum pot comunicar dades d'explotació, consum, tensió, intensitat, factor de potència, etc. També poden comunicar errors de funcionament de la lluminària. I, al seu torn, se li pot donar instruccions per a apagar-se o de reducció de la intensitat de la llum, entre altres qüestions.

Una altra novetat del projecte ha consistit a dotar la instal·lació de detecció de presència de persones. Concretament, es tracta de 13 càmeres de vídeo amb intel·ligència artificial, dotades d'anàlisi de vídeo local, de tal manera que són capaces de detectar la presència d'una o diverses persones, tant en la zona del passeig com en la de la platja, i enviar un senyal al sistema perquè s'eleven els nivells lumínics. Aquest sistema és capaç de detectar el moviment de persones, fins i tot en la foscor absoluta, i diferenciar el moviment de persones d'uns altres que pogueren sorgir per la presència d'animals o objectes moguts pel vent.

Quan no hi haja presència de persones, la zona de l'aigua quedarà totalment a les fosques, la de la platja en mínims i la del passeig quedarà dins del llindar d'il·luminació de seguretat, que al principi serà d'un 20 a un 25 % de la il·luminació normal.

“Un enllumenat públic sostenible i de qualitat és aquell que utilitza la llum necessària per a aconseguir una major qualitat de vida per als seus veïns i veïnes, optimitzar i racionalitzar la despesa energètica i disminuir la contaminació lumínica. València ha experimentat una profunda metamorfosi en la instal·lació de l'enllumenat públic, situant-nos com una ciutat model en sostenibilitat i gestió, aplicant solucions tecnològiques innovadores com la instal·lació pionera que hem implantat al passeig marítim de la platja de la Malva-rosa.”

Aquest projecte és la segona acció relacionada amb l'enllumenat públic que l'Ajuntament de València du a terme dins de les iniciatives incloses en el Projecte MatchUp. Ha comptat amb un pressupost de licitació de 319.949 euros, IVA inclòs, dels quals 256.000 euros (el 80 %) els va aportar la Comissió Europea i està específicament orientat al desenvolupament de Smart Cities and Communities (Ciutats i Comunitats Intel·ligents).