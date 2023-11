Un tallafoc obert ara al Montgó destapa vestigis de la Guerra Civil a Dénia

Això d’esbrossar la història és, esta vegada, literal. Dénia malda per obrir tallafocs en el límit del Parc Natural del Montgó i en el litoral de les Rotes. Crea faixes de protecció en la interfície urbanoforestal, que és on els xalets es troben damunt de la muntanya. Un dels tallafocs oberts ara és el de la partida coneguda com la Venta del Burro (en l’inici de la carretera de les Planes que connecta pel Montgó Dénia i Xàbia). S’ha esbrossat un turó que va ser estratègic en la Guerra Civil. Allí hi ha un important conjunt d’arquitectura militar construït pel Govern de la República en 1938 per a defensar la línia costanera de Dénia dels bombardejos de creuers franquistes com el Canarias, el Baleares o l’Almirante Cervera.

Bé d’interés cultural Els vestigis, protegits com a béns d’interés cultural (BIC), estaven ocults per l’espessor. Arbustos i sobretot pins (els incendis al Montgó han provocat que els pins rebroten per onsevulla i formen pinades impenetrables molt proclius a tornar-se a cremar) tapaven el búnquer de telemetria, el polvorí voltat que baixa a cinc metres de profunditat, un refugi de 14 metres de llargària i una plataforma circular d’artilleria. Hi ha una altra plataforma que es troba dins d’una parcel·la privada de 19.666 metres quadrats; està molt danyada. Estes construccions són ara visibles. El desbrossament també permet albirar el paisatge tradicional d’abancalaments i murs de pedra en sec. La proliferació de pins se l’havia engolit. Este conjunt de construccions de defensa de la costa és dels pocs que s’ha salvat a la Comunitat (només queden vestigis similars a Santa Pola i Sagunt). Al Portitxol de Xàbia, va haver-hi també plataformes d’artilleria. Fa anys que la piqueta les va esborrar del mapa. La destrucció d’este patrimoni (de les casamates només es conserven les ruïnes) va ser contumaç fins que no fa tant es va reivindicar la memòria històrica i estos vestigis es van declarar bé d’interés cultural.