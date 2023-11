Interior demana a la consellera de Justícia de Vox que abandone la difusió de notícies falses sobre criminalitat

El Ministeri de l'Interior ha demanat a la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez (Vox), que abandone "la propaganda i difusió de notícies falses" per a "aproximar-se amb serietat al fenomen de la criminalitat". Esta és la resposta d'Interior a Núñez, que ha reclamat este dijous mesures al Ministeri de l'Interior perquè Espanya i la Comunitat Valenciana s'estan veient, al seu judici, "arrasades per una onada de delictes mai vistos", que a vegades, ha dit, "provenen d'altres cultures".

Núñez ha fet estes declaracions després de la sessió de control al president de la Generalitat, Carlos Mazón, després d'enviar una carta al ministre Fernando Grande-Marlaska en la qual exigeix mesures urgents davant els recents casos d'agressions sexuals grupals a Dolores (Alacant) i la Malva-rosa de València, els presumptes autors de les quals són d'origen marroquí. Així mateix, la titular de l'àrea de Justícia a la Comunitat Valenciana també acusa el Govern d'Espanya d'una "estratègia de multiculturalisme forçat" amb "polítiques de benvinguda a la immigració il·legal indiscriminada".

"Espanya està sent arrasada per una onada de delictes execrables, mai vistos al nostre país, en múltiples ocasions importats de cultures foranes en les quals la vida humana, en general, i la integritat física i moral de la dona, en particular, no importen gens", assenyala en la missiva enviada al ministre Marlaska.

Apunta "als casos de violacions múltiples a la platja de la Malva-rosa que s'han saldat amb cinc detencions d'individus d'origen marroquí, dels quals tres es troben en situació il·legal a Espanya i un altre és menor d'edat", i a "la violació grupal ocorreguda recentment a Dolores, per subjectes també de poca edat i d'origen marroquí".

Núñez exigeix a Marlaska que prenga mesures "per a posar fi a la inseguretat que destrueix la nostra convivència en pau, així com perquè la immigració siga controlada, adaptada a les necessitats d'Espanya i amb capacitat i voluntat d'adaptació".

Multiculturalisme forçat

Al seu judici, el Ministeri de l'Interior i el Govern "han sigut i són aliats i promotors d'una estratègia de multiculturalisme forçat que patim directament tots els espanyols" a través de "les polítiques de benvinguda a la immigració il·legal indiscriminada i l'empara del Govern a les màfies que troben el seu lucre traficant amb persones".

"A la Comunitat Valenciana patim profundament esta problemàtica", assevera, i compara "la situació a la qual està arribant Espanya amb models de societats multiculturals fracassades com les existents en països com Bèlgica, França o el Regne Unit", que "ja han impactat de ple en massa ciutats i pobles espanyols".

La consellera conclou el seu escrit advocant per "la seguretat de tots els espanyols, així com de les persones que han arribat a Espanya de manera legal i amb la intenció de treballar, integrar-se i contribuir al desenvolupament".