Les falles de Gandia podran plantar carpes i ninots una setmana abans de les festes

Queden poc més de tres mesos per a la celebració de les Falles i les comissions de Gandia ja poden planificar com desenvoluparan les seues activitats. En els últims anys, no era fins a principis d’any quan es concretaven les qüestions que afecten especialment l’ocupació del carrer, però la Federació de Falles i les comissions feia temps que reclamaven que estes qüestions es concretaren abans per a poder organitzar-se amb temps.

La seua petició ha sigut escoltada i des de mitjan mes de novembre ja coneixen els termes del ban faller que signarà l’alcalde, José Manuel Prieto, gràcies al treball conjunt de la Delegació de Falles que dirigeix Adrián Vila, la Regidoria de Seguretat Ciutadana de Lydia Morant i l’FdF.

Així, un dels elements més importants no només per a les comissions sinó també per al veïnat, que ha de conviure amb ells durant diverses setmanes, les carpes, podran començar a eixir al carrer a partir del 8 de març, és a dir, una setmana abans de la celebració oficial de la festa.

Això serà en els casos d’aquelles entitats que es troben en places o zones per als vianants on no entorpisquen el pas de vehicles o vianants. La instal·lació d’estos barracons es podrà dur a terme des de les 8 del matí d’eixe dia. A aquelles que sí que han de tallar el pas de vehicles no se’ls permetrà fins quatre dies després, el 12 de març.

El mateix ocorre amb les peces dels monuments. Les que, per qüestions organitzatives, tant del personal de la comissió com dels artistes, necessiten iniciar la plantà prompte, podran depositar ninots en les seues demarcacions a partir del dissabte 9 de març. Com ocorre amb les carpes, eixa norma només és aplicable en aquells casos que no comporte tall de vies. Al seu torn, també a partir d’eixa mateixa premissa, des d’eixe mateix dia, podrien començar a alçar peces, encara que bé és cert que a Gandia és molt rar fer-ho amb tants dies d’antelació i se solen veure els primers ninots a partir del dia 12 més o menys.

Aquelles falles que estiguen obligades a tallar carrers, de fet, no podran dur a terme esta labor abans del dia 12 de març.

Una vegada que acaben les festes, les comissions hauran de retirar les seues instal·lacions temporals abans de les 20 hores del dia 20 de març, el següent a la cremà, amb l’excepció de les demarcacions en les quals molesten per a l’actuació dels serveis d’emergència durant la nit en la qual les flames devoren els monuments, que hauran de ser retirades abans de les 23 hores de la mateixa nit del 19.

Una altra de les qüestions que també s’ha regulat en l’acord entre les falles i l’Ajuntament és la de l’ambientació musical nocturna. Les comissions podran organitzar actuacions en les seues demarcacions el dissabte 9 i el diumenge 10 de març. Això sí, les que decidisquen fer-ho el primer dia, no podran dur-la a terme el segon i viceversa. Per a eixe dissabte, a més, es poden triar dos horaris. Bé a la vesprada, de 16 a 21 hores, el que s’ha anomenat com a tardeo, o a la nit, en horari de 22 a 4 de la matinada. Si es decanten per l’activitat vespertina, les comissions no podran organitzar actes que comporten ambientació musical en la sessió nocturna i viceversa.

Per a la setmana gran de la festa, el permís va des del 16 fins al 18 de març, mentre que el 15 es prohibeix per a respectar el treball de la plantà dels monuments en les falles. El 17 es repeteix la fórmula, que les comissions trien si volen festa a la vesprada o a la nit, però no es podrà en totes dues franges. L’horari de tancament per al 16 i el 18 seran les 4.30 de la matinada, mentre que el dia 17 serà a les 22 hores en el cas del tardeo, i a les 2 de la matinada en les nocturnes.