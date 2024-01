Yolanda Díaz proclamarà Íñigo Errejón com a portaveu de Sumar dimarts que ve

Yolanda Díaz ratificarà la seua decisió de nomenar Íñigo Errejón nou portaveu parlamentari de Sumar en una reunió del grup parlamentari que tindrà lloc dimarts que ve, el mateix dia en què se celebra el ple sobre l’amnistia al Congrés dels Diputats. El diputat madrileny rellevarà, així, Marta Lois, que deixa el lloc per a la campanya de les eleccions gallegues del 18 de febrer.

Errejón va ser, des del primer moment, una de les principals opcions per a exercir com la veu i el rostre de Sumar, i el seu nom va anar guanyant força en les últimes setmanes. L’elecció de Díaz es va aclarir la setmana passada, quan va dissenyar el trencaclosques de la coalició per a aplanar el seu desembarcament com a portaveu, i va donar més pes a Izquierda Unida, una de les forces més poc inclinades al nomenament d’Errejón. Esta compensació, tal com va avançar este mitjà, serà a través de donar-los un portaveu suplent, càrrec al qual aspira Enrique Santiago i que permet tindre firma per a presentar iniciatives.

La decisió, malgrat estar presa, no es formalitzarà fins dimarts, quan Yolanda Díaz ha convocat el seu grup parlamentari per a plantejar tots els canvis, des de l’eixida de Lois fins als dos nomenaments previstos. El dirigent és, sobre el paper, el líder de Más Madrid, però la veritat és que el partit ha iniciat un procés de fusió amb el partit de Díaz, arribant a ser considerat ja com un perfil de la “quota Sumar”.

L’exnúmero dos de Podemos, que ja va exercir de portaveu parlamentari entre 2016 i 2017, quan va ser apartat i substituït per Irene Montero després de Vistalegre 2, compta amb una important projecció nacional i capacitats discursives, segons reconeixen en el grup, cosa que el convertix en un perfil valuós per a Sumar, que ha de marcar molt bé les seues posicions públiques per a no diluir-se dins del govern.

Errejón complix també el requisit exigit per al càrrec, que ja va complir Lois: el de reunir la màxima confiança de la seua líder. El dirigent ha arribat a convertir-se en la mà dreta de Yolanda Díaz, que ha depositat en ell grans responsabilitats en els últims mesos: des d’encarregar-li la redacció del document polític de Sumar —les seues bases ideològiques— fins a fer-lo coordinador de campanya per a les eleccions gallegues. Algunes veus de la coalició assenyalen que el dirigent s’ha bolcat durant la campanya gallega per a assegurar l’elecció de Lois i “fer mèrits” davant de Díaz per a garantir el seu nomenament.