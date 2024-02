L'ajuntament ha inspeccionat 279 locals i sancionat 111 terrasses a Ciutat Vella

Entre l'1 de juliol de 2023 i fins hui, la Policia Local ha dut a terme 279 intervencions a Ciutat Vella, de les quals 84 corresponen a establiments de pública concurrència; 74, a locals comercials, i 121, a terrasses, taules i cadires en via pública. Per tant, han informat fonts de l'equip de govern de María José Catalá, "davant de les 85 denúncies del 2023 i 2024 a les quals Amics del Carme fa referència, hi ha 121 intervencions" només referides a negocis com restaurants, bars i pubs que disposen de terrasses. De les 121 actuacions, en terrasses, a més, un total de 111 van acabar en denúncia. Estes dades han sigut difoses per l'Ajuntament de València. Fonts municipals han respost a l'Associació d'Amics del Carme, que va denunciar ahir que a Ciutat Vella la situació de les terrasses "és anàrquica" i que en només dos mesos els veïns han interposat 85 denúncies en el registre d'entrada de l'Ajuntament de València per elements com ara cadires, taules, pancartes, ombrel·les o tanques que ocupen l'espai públic dels ciutadans, fonamentalment les voreres i altres espais convertits en zona de vianants, i que impedixen als vianants caminar amb normalitat o amb els carrets de bebé i de la compra.

Fonts d'Alcaldia han respost a este col·lectiu veïnal i han argumentat que "no hi ha inactivitat" per part de les autoritats en este tema. "Tot el contrari, s'actua per damunt de les denúncies d'eixa associació, s'estén acta i es passa a sancions", han advertit estes fonts oficials. Caballero advertix que no es pot partir de "la presumpta culpabilitat" dels hostalers El portaveu de l'equip de govern de PP-Vox Juan Carlos Caballero ha afegit que l'ajuntament i els agents de la Policia Local "estan fent inspeccions" i treballant en este tema. Però el primer que cal fer "és una declaració pública", en el sentit que les autoritats no partixen de "la presumpta culpabilitat" dels hostalers i dels negocis que instal·len terrasses en estos barris de Ciutat Vella.

A ver si se lo hacemos llegar a #JesúsCarbonell para que tenga una visión holística y positiva de la movilidad peatonal.@mjosecatala @CarlosMundina @juanginerc https://t.co/6zTALLzsGt — Amics del Carme (@AmicsDelCarme) 8 de febrero de 2024