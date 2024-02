UGT, el sindicat majoritari a la planta de Ford Almussafes, ha assegurat hui, després de la reunió amb la direcció de l'empresa, que només acceptarà un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que finalitze el 28 de març. Dimecres passat, la companyia va comunicar al comité d'empresa la seua voluntat d'aplicar esta mesura laboral a uns 750 treballadors a causa de la caiguda en la producció de la factoria, que afectarà la planta de muntatge i la de motors.

En un comunicat després de la reunió, UGT justifica la seua decisió en tres motius principals. El primer és que la situació a la planta en tornar de vacacions de Pasqua, el 8 d'abril, "serà ben diferent, ja que estarem pràcticament a una setmana que es produïsca un important excedent de personal a la fàbrica", a conseqüència del cessament de producció de la furgoneta Transit.

Kuga

A més, per al 28 de març, el sindicat preveu que "estarà més que resolta la rampa de llançament del nou Kuga i s'haurà pogut rotar els afectats per la falta de producció en el torn de vesprada". A més, per a llavors "s'haurà resolt el problema de no producció per als 4 dies previstos en la planta de motors".

Així les coses, UGT conclou que l'única excepció que està disposat a concedir és un ERTO en les mateixes condicions econòmiques que els pactats anteriorment, de 4 dies per a motors i d'un màxim de 15 dies per treballador per a vehicles, "a canvi que es produïsca la reunió amb la direcció mundial de Ford", que està prevista per a eixe mes d'abril i en la qual la multinacional s'ha compromés a aportar una alternativa per a la planta valenciana a l'espera que se'n complete l'electrificació.