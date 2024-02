El món de la cultura se suma al dol i cancel·la la seua programació

El món de la cultura s'ha sumat en les últimes hores al dol decretat pel tràgic incendi. Així, nombroses institucions culturals han cancel·lat la seua programació per a estos dies. «En senyal de dol i en solidaritat amb les víctimes de l'incendi ocorregut al barri de Campanar de València, l'Institut Valencià de Cultura suspén la seua programació a la ciutat de València els dies 23, 24 i 25 de febrer. Tot el nostre suport a les víctimes i a les seues famílies i amics, i tota la nostra gratitud als equips d'emergències, bombers, sanitaris i de les forces de seguretat», han assenyalat fonts de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), organisme dependent de la Conselleria de Cultura.

Així, tant les entrades adquirides per al Teatre Rialto i La Filmoteca a València, com han assenyalat en un comunicat, poden ser canviades o es pot retornar l'import si s'han adquirit en taquilla física. «En cas d'haver-les adquirit per Internet, l'import es retornarà automàticament tan prompte com siga possible».

Des dels auditoris dependents de l'Ajuntament de València també han anunciat la suspensió de les funcions programades per a este cap de setmana. «A causa de la tragèdia succeïda a València i davant el decret de dol oficial establit per l'Ajuntament, se suspenen tots els espectacles previstos per a este cap de setmana al Teatre El Musical (les obres Molecular i Contracciones). Igualment, el preu de les entrades es retornarà a través dels canals pels quals van ser adquirides, en línia o presencial».

Des del Palau de la Música, «volem expressar el nostre condol a les famílies de les víctimes del tràgic incendi del barri de Campanar. D'esta manera, queden suspesos el concert de hui [per ahir] de l'Orquestra de València, el concert dels joves talents del CSMV al Palau, el recital del pianista Grigori Sokolov el dissabte i els dos concerts del diumenge, el de l'organista Ignace Michiels i Moonwinds Simfònic». Es procedirà a la devolució dels diners dels concerts programats, tant als abonats com a aquelles persones que van comprar les seues entrades.

A través de les seues xarxes socials, el Palau de les Arts ha anunciat, així mateix, que suspenia la seua programació «amb motiu dels tres dies de dol decretats per la Generalitat Valenciana per les víctimes de l'incendi d'edificis residencials al barri de Campanar de la ciutat de València».

L'IVAM, per la seua banda, ha cancel·lat les activitats previstes per als pròxims dies, encara que les seues exposicions sí que podran visitar-se.

Altres esdeveniments que també han decidit ajornar les seues celebracions ha sigut el festival FestIN, que conjumina cultura i gastronomia en diferents punts de la ciutat.