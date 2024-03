Les Falles acaben amb 500 tones més de fem i la promesa de posar més vàters

El balanç de les festes falleres ha deixat més de 500 tones més de fem entre el 12 i el 19 març, respecte a 2023, segons va avançar ahir el regidor de Neteja, Carlos Mundina. Després de les crítiques dels comerciants i els veïns del centre històric per la proliferació de brutícia i d’orines en els entorns monumentals de la plaça Ciutat de Bruges i de la plaça del Mercat, Mundina va anunciar que per a les prefalles de 2025, el cap de setmana anterior a la setmana fallera, entorn del 8 o 9 de març, “es col·locaran els urinaris portàtils”, que van començar a instal·lar-se enguany el 12 de març.

Davant del problema dels incívics que orinen al carrer, el Servici de Neteja introduirà millores amb vista a l’any que ve. “Respecte als urinaris públics, estem buscant un sistema concret per a l’any que ve i buscar ubicacions per a reforçar-los”, va assenyalar. Altres actuacions que es valoraran serà “millorar el buidatge dels banys químics dos vegades al dia en lloc d’una vegada”. «Tot això, i sense que servisca com a excusa —va subratllar Mundina—, perquè enguany s’ha duplicat el nombre d’urinaris i vàters portàtils en tota la ciutat, però especialment en l’Eixample, Ciutat Vella i la Roqueta”. Quant a la neteja de les papereres, encara que se n’han situat 1.200 en tota la capital valenciana, “es tractarà d’incrementar el nombre d’operaris amb motxilles individuals als carrers més difícils d’accedir amb vehicles més grans”. Només referit a l’hostaleria, “potser caldrà potenciar estos 16 equips polivalents més xicotets i fer que passen amb més freqüència per les illes de contenidors” per a retirar els residus desbordats i caiguts a terra. Mundina abordarà la millora de l’aigualeig i dedicarà més recursos a regar i fregar el paviment amb més líquid desodoritzant. Ara bé, “cal fer complir les ordenances als incívics”, va matisar, i “perseguir-los” perquè no ataquen el patrimoni. El regidor del PP va remarcar que en 2024 s’ha augmentat el pressupost un 41 %, en passar d’1,8 milions a 2,735. També s’ha arribat a jornades de 1.800 operaris en tres torns i el dia de Sant Josep, a quasi 2.000.

Crítiques de l’oposició

Per la seua banda, Compromís i PSPV van centrar les seues crítiques en la falta de neteja i el “caos” organitzatiu durant les Falles. La regidora de Compromís Papi Robles ho va atribuir al fet que l’alcaldessa María José Catalá “ha estat únicament centrada en la seua promoció personal” i ha defugit de “la seua responsabilitat”, la qual cosa ha agreujat “els problemes històrics de la festa”. En eixa línia, la regidora socialista Sandra Gómez ha advertit que Catalá s’ha esforçat “per competir en protagonisme amb la fallera major” en lloc de gestionar les festes i evitar que hagen sigut “un caos” i que s’haja “danyat el patrimoni” i la imatge de la ciutat.

