La proesa rècord de la Fe: trasplantar huit òrgans en només 24 hores

Solidaritat, esforç col·lectiu i proesa mèdica. Eixes són les claus de la història de l'equip de trasplantaments de l'hospital La Fe que han fet possible trasplantar un total de huit òrgans en un període de 24 hores. Per a tindre en perspectiva la intervenció, cal destacar que de mitjana es realitzen 16 trasplantaments a Espanya en una jornada. Tres de les intervencions han sigut trasplantaments bipulmonars, tres hepàtics i altres dos renals. A més, un d'estos ha sigut possible gràcies a un donant viu i a l'extracció amb cirurgia robòtica. Tot això ha sigut possible gràcies a un equip format per més d'un centenar de professionals mèdics, que va fer la tasca durant la vesprada, nit i matinada, per a així no interferir en el funcionament habitual de l'activitat quirúrgica.

Per a resumir tan frenètica activitat, la coordinadora de trasplantaments de La Fe, Ana Tur, ha explicat que "la solidaritat de les famílies dels donants, a més de l'esforç dels equips trasplantadors, han donat esperança a huit pacients que estaven en llista d'espera per a un trasplantament".

Un treball perfectament coordinat

L'operació ha sigut possible per un treball perfectament coordinat i encadenat. Els especialistes en urologia explantaven un renyó d'un donant viu, mitjançant cirurgia robòtica, per a trasplantar-li'l a una persona que el necessitava. Era una intervenció programada i coordinada pel cap de la unitat de Laparoscòpia Urològica, José Luis Ruiz-Cerdà. L'implant de l'òrgan va ser a càrrec de l'equip de cirurgians liderats pel cap de servici d'Urologia de La Fe, Alberto Budía. Simultàniament, quatre cirurgians i dos infermeres, organitzats en dos equips, eixien rumb a un altre centre mèdic per a explantar i traslladar a la Fe els dos pulmons i el fetge d'un donant.

Altres dos equips implantadors es quedaven a La Fe treballant per a preparar dos persones que anaven a rebre eixos òrgans. Coordinats pel cap de Cirurgia Toràcica, Gabriel Sales, dos cirurgians toràcics més, tres infermeres, dos anestesistes, una perfussionista, dos zeladors i un auxiliar esperaven en un quiròfan l'arribada dels pulmons.

Així mateix, el cap de servici de Cirurgia General i Digestiva, Rafael López-Andújar, i el seu grup, 12 professionals entre especialistes en cirurgia, infermeria, anestèsia, zeladors i un auxiliar, ultimaven els preparatius per a rebre i trasplantar el fetge.

El mateix protocol s'activava unes hores més tard, quan la Coordinació de Trasplantaments rebia la notícia que hi havia un segon donant amb extracció bipulmonar i hepàtica. Dos nous equips explantadors van anar a un altre hospital per a realitzar l'extracció dels òrgans i traslladar-los a La Fe, on altres 24 professionals realitzaven sengles trasplantaments.

Ja de matinada, s'activava per tercera vegada el protocol d'explant-implant de pulmons, fetge i renyons. La jornada de rècord la tancava, a les tres de la vesprada, l'últim trasplantament renal.

La direcció destaca el nivell "d'excel·lència"

Finalitzades les cirurgies, els pacients trasplantats van quedar ingressats en la unitat d'Anestèsia i Reanimació, on, a més, es va mantindre tota l'activitat dels pacients crítics quirúrgics que s'havien atés de mode programat.

“En tan sols 24 hores, La Fe ha fet huit trasplantaments. A Espanya, es realitza una mitjana diària de 16 trasplantaments. El nivell d'excel·lència dels equips trasplantadors que tenim al nostre hospital és difícil de superar”, ha conclòs el gerent del departament de salut València La Fe, José Luis Poveda.

