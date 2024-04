Tres detinguts a València per robar una tona de cable

Agents de la comissaria de proximitat del Marítim que prestaven servici de vigilància per Pinedo han detingut tres homes que circulaven en una furgoneta pel camí Canal amb prop de 1.000 quilos de cable.

Dimarts a les 9.35 hores, funcionaris del cos feien les seues tasques habituals de vigilància de seguretat ciutadana per la carretera del riu quan es van trobar un vehicle que circulava en direcció contrària. En l’interior hi havia tres individus i el conductor anava utilitzant el mòbil mentres feia maniobres. Van continuar el seu camí fins a un carrer pròxim, on van estacionar el vehicle en bateria, al costat d’una furgoneta. En eixe moment, els tres ocupants van baixar del vehicle, dos d’ells es van quedar en actitud vigilant, mentres un altre començava a passar rotllos de cable de color negre d’un vehicle a un altre.

Els agents van irrompre en el lloc mentres els tres homes canviaven de posició el vehicle per a fer coincidir les portes de tots dos vehicles i facilitar, així, el traspàs del material. Davant de la presència dels agents, els tres homes van prendre una actitud nerviosa i desafiadora i van afirmar que no tenien res a veure l’u amb l’altre, que ni es coneixien, i van intentar abandonar el lloc.

Els agents van inspeccionar l’interior de la furgoneta i es van adonar de la gran quantitat de mànegues de color negre de cable d’uns 160 cm de longitud i de bon perímetre que ocupaven l’ample del vehicle, en el maleter van trobar diversos malls de cable fi de diferents colors. A més, en el seient del copilot hi havia una motxilla en l’interior de la qual es van trobar nou parells de guants de protecció, dos alicates de tall de cable, unes alicates de punta doblada, dos claus angleses de gran grandària i dos tisores de mànec llarg. La quantitat total de cable ascendia a 994 quilos. Per tot això, la patrulla va detindre els tres individus i va immobilitzar els vehicles, que van quedar a la disposició de l’autoritat judicial en el depòsit municipal.

