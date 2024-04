Morant i Bolaños reivindiquen la Llei de memòria democràtica a Paterna

La secretària general del PSPV i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i el titular de Presidència, Félix Bolaños, participaran dimarts que ve, dia 16, en un acte de defensa de la Llei estatal de memòria democràtica a Paterna.

La cita reivindicativa es produïx enmig de l'ofensiva dels governs de PP i Vox a la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó i Aragó en contra d'esta norma i la seua substitució per proposicions de lleis de concòrdia, àmpliament criticades pels grups de l'oposició als parlaments autonòmics i amb anuncis per part de l'executiu central de recursos davant el Tribunal Constitucional per considerar que es vulnera la normativa estatal.

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va anunciar fa uns dies que el Govern inclourà "d'ofici" en la Llei estatal de memòria democràtica aquells aspectes que els executius autonòmics del PP i Vox eliminen de les seues lleis, com ja ha ocorregut a Aragó.

Acte de defensa Memòria Democràtica / Levante-EMV

A la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defés la proposició amb una posició ferma i ha interpel·lat el Govern dient que si no li sembla bé que en la nova llei s'incorpore "les víctimes d'ETA dins de la violència política i social, ho haurà d'explicar". Una reforma dirigida, ha reivindicat, al fet que "la llibertat i la concòrdia avancen" davant d'una "memòria esbiaixada".

Una defensa que va pujar de grau després de conéixer-se que el Govern de Pedro Sánchez té previst portar les lleis de concòrdia davant les més altes institucions internacionals: el Parlament Europeu, la Comissió Europea i l'ONU. Una iniciativa amb la qual, segons Mazón, l'executiu pretén "tapar els greus problemes als quals s'enfronta" amb la seua ofensiva en institucions europees.

