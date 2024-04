Una auditoria al Palau de la Música revela danys encara sense reparar per 6,4 milions

L'Ajuntament de València estudia tancar de nou el Palau de la Música després que una auditoria haja detectat danys en la infraestructura que no es van solucionar amb l'anterior reforma.

"L'auditoria realitzada del Palau de la Música pels servicis municipals revela danys en la infraestructura que hauran d'escometre's per més de 6,4 milions d'euros", assenyala el consistori en la seua nota. El cost de la reforma "integral" del Palau després de les inundacions de 2019 va rondar els 12 milions d'euros.

Goteres, filtracions i inundacions

Entre les actuacions que arreplega l'auditoria, figura una despesa de quasi dos milions per a eliminar les goteres, les filtracions i les inundacions del vestíbul, 725.000 euros per a la climatització que presenta mancances, la restauració dels banys o la reparació de la plataforma de l'escenari de la sala principal.

"Este estudi revela el nyap de restauració que va realitzar l'anterior govern de Compromís i PSOE -assevera el govern municipal del PP-Vox en un comunicat-. Van tindre més de quatre anys tancat el Palau per la caiguda d'un dels sostres i no van aprofitar per a actuar en totes les deficiències de l'edifici que ja se sabien, però ni tan sols van ser quantificades. A més, totes estes actuacions costaran molt més que si s'hagueren efectuat en el moment que es va realitzar l'actuació quan es va tancar".

València. Ribó visita les obres del Palau de la Música / Miguel Ángel Montesinos

Un revés per al Palau

El director del Palau, Vicent Llimerá, ha assenyalat després de conéixer l'auditoria que “és un important revés per al Palau després de l'exitosa obertura i la resposta del públic. Esta mateixa setmana des de la direcció del Palau estudiarem esta auditoria per a poder realitzar les obres sense haver de tancar de nou l'edifici, encara que això de moment no està assegurat perquè algunes de les actuacions són d'envergadura, cosa que podria interferir en la programació”.

Llimerá ha assenyalat que “no s'entén com una vegada tancat el Palau no es va realitzar l'obra integral, i ara hauran de tornar les obres, sabent que estaven totes estes deficiències, s'haurien d'haver abordat llavors en aquell contracte amb un cost d'uns 12 milions d'euros”.

No haver de tancar

Esta mateixa setmana, el mateix regidor de Cultura i la direcció del Palau estudiaran totes les possibilitats per a aconseguir reparar els danys sense perdre programació i sense haver de tancar.

Ja abans de la reobertura del Palau el mes d'octubre passat, l'alcaldessa María José Catalá va donar compte de l'existència d'algunes deficiències, com les filtracions d'aigua en la zona d'administració, i també hi ha algun desperfecte en els banys.

Per això, Catalá va anunciar una auditoria a càrrec del servici tècnic municipal, en la qual s'anava a valorar totes les millores i reparacions que encara es necessitaven, i a partir d'esta emprendre una fase de millores que fora "àgil per a no afectar la temporada". Catalá va apuntar llavors que estes obres podrien realitzar-se l'estiu de 2024 perquè no afectaren la programació: "Evitaré, per tots els mitjans, que haja de tancar", va apuntar, encara que va reconéixer que sí que s'abordarà abans "el més urgent".

