El desbloqueig del col·legi Roís de Corella de Gandia ja té data

L’Ajuntament de Gandia i la Conselleria d’Educació treballen, des de fa unes setmanes, a aconseguir que les obres de reforma del col·legi Roís de Corella d’esta ciutat es reprenguen, ja que fa dos anys que estan paralitzades perquè l’empresa que les estava duent a terme s’ha declarat en concurs de creditors.

Este dimarts visitava la ciutat el director general d’Infraestructures Educatives, Rafael Valcárcel, que, entre altres qüestions, va anunciar al consistori que el seu departament assumirà directament la tramitació del projecte de l’institut d’FP Integrada i que el trau del Pla Edificant. Este programa, però, seguix avant, almenys pel que fa a aquells projectes que ja tenien una tramitació avançada.

És el cas del Roís de Corella, on fins i tot les obres estan començades. Però l’empresa que estava duent a terme els treballs es va declarar en concurs de creditors i va paralitzar el procés fa ja dos anys. En la seua visita a la ciutat, Valcárcel va aprofitar per a posar data a la firma de l’ampliació de la delegació de competències que permeta al consistori tramitar el reinici dels treballs, com s’havia compromés la setmana passada el president, Carlos Mazón, i va anunciar que “com a màxim demà” (per hui) estarà firmada eixa qüestió que permetrà “resoldre tots els problemes que està patint la comunitat educativa per un problema absolutament alié, tant a l’Ajuntament, com a la Generalitat”, va assenyalar Valcárcel.

D’esta manera, una vegada la Generalitat publique la nova resolució amb la delegació de competències, l’Ajuntament tornarà a licitar el contracte per a reprendre les obres de millora del CEIP Roís de Corella.

L’alcalde i el director general, en finalitzar la reunió, es van desplaçar al CEIP Roís de Corella per a visitar el centre.

