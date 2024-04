Mazón barallarà per un segon nom valencià en la llista europea del PP

“Arranquem”. Carlos Mazón va cridar este dijous perquè el seu PPCV comence ja a preparar les eleccions europees del pròxim 9 de juny. El president i cap de files dels populars valencians ha reunit la seua executiva per a dissenyar una campanya que apunta al fet que la formació conservadora vol convertir en un nou plebiscit a Pedro Sánchez. Però, a més del com, estos dies també es juga el qui. És a dir, els noms que aniran en les llistes del PP a l’Europarlament. La decisió és de Feijóo, però s’espera que hi haja consultes amb barons la setmana que ve.

Mazón no va voler abordar eixa pantalla encara, però la federació valenciana comença a jugar les seues cartes. El vent demoscòpic torna a bufar de cua per als populars, que podrien créixer de manera important respecte als escons obtinguts a Espanya en els comicis de 2019. L’objectiu és aconseguir dos llocs d’eixida.

Les bones expectatives electorals resten tensió al disseny de la candidatura, en permetre donar continuïtat a la majoria d’europarlamentaris, atés que es disposa de lloc per a incloure cares noves. Així i tot, no es coneixeran noms oficials fins a passades les eleccions basques d’este cap de setmana.

De moment, l’únic càrrec nomenat per la direcció nacional és valencià: Esteban González Pons. De la total confiança d’Alberto Núñez Feijóo, la seua designació com a director de campanya del PP l’exclou de la carrera per ser cap de cartell, però alhora el reafirma com l’home fort del gallec davant de la UE.

Pocs dubten que, encara que no encapçale la llista, el vicesecretari d’Institucional del PP estarà en la candidatura i s’asseurà en l’Eurocambra la pròxima legislatura. Malgrat les seues renovades responsabilitats en la cúpula de Feijóo, González Pons mai ha amagat la seua voluntat de tornar a Brussel·les.

Des de Génova recorden que el valencià no va ser número u en 2019 (tampoc en 2014) i això no li va impedir ocupar un lloc de responsabilitat com la vicepresidència del Grup Popular Europeu. “La confiança de Feijóo en ell està fora de tot dubte. És un perfil més que consolidat”, assenyalen des de Madrid.

Executiva del PPCV per a començar a preparar la campanya de les europees / Fernando Bustamante

Companyia valenciana?

És més, dirigir la campanya del PP espanyol li permetrà mantindre un contacte fluid amb els seus col·legues del partit europeu i no es descarta que puga barallar per un càrrec institucional de gran rellevància. No serà fàcil, però algunes fonts parlen fins i tot de presidir el Parlament comunitari.

A partir d’ací, la presència valenciana en les llistes del PP és una incògnita. En 2019, els populars, encara amb Pablo Casado al capdavant, van incloure l’exministre establit a Xàbia José Manuel García Margallo en el número 7, si bé no es considera quota del PPCV. Ell mateix s’ha mostrat disposat a fer un pas al costat, però fonts del partit es resistixen a traure’l de les travesses.

Les enquestes situen el PP en condicions de superar els 20 eurodiputats. En les anteriors eleccions en va obtindre 13. És a dir, que podria collir un creixement superior al 50 % de representants, cosa que permetria a Génova gestionar sense excessives pressions el llistat i el seu orde. La previsió és que continue la gran part dels ara presents, la qual cosa deixaria entorn d’una desena de llocs lliures. I ací és on el PP valencià vol colar-hi un altre representant. Feijóo no vol que les quotes territorials condicionen la seua elecció i alguna autonomia podria quedar-se sense eurodiputat.

Laura Chuliá dirigirà la campanya valenciana

Per a anar perfilant l’estratègia, Mazón va reunir ahir la seua executiva autonòmica en la seu central del PPCV. Gran ple absolut en Ambaixador Vic. Segons va avançar el líder dels populars abans del conclave, la síndica adjunta del Grup Popular en les Corts, Laura Chuliá, serà la directora de la campanya del PP valencià per a les europees.

“És una dona preparada, que xafa amb força i amb experiència”, ha assenyalat Mazón sobre l’exalcaldessa de Benetússer. No sol ser habitual que la persona que pilota una campanya s’integre posteriorment en les llistes, per la qual cosa càrrecs populars assenyalaven que el nomenament l’allunya d’Europa. Així mateix, consideren que Chuliá està desenvolupant una important labor a les Corts.

Mazón no ha volgut mullar-se sobre este tema. “Les llistes tenen el seu termini i els seus temps i quan arribe el moment abordarem eixa qüestió”, ha indicat. Però sí que ha obert la porta a la renovació: “És el moment que gent nova en el partit, dones valencianistes i que defenen el territori, com és el cas de Laura Chuliá, puguen assumir nous protagonismes”.

En clau política, Mazón ha presentat les europees com a “fonamentals” per a la Comunitat Valenciana, que, segons ha dit, “necessita reivindicar i influir” en el centre d’operacions comunitari. Segons ha lamentat, la UE “no ha tractat bé” l’autonomia en agricultura, pesca i aigua, per la qual cosa ha cridat a “demostrar el pes que mereix” l’autonomia a Europa i a ser “forts” davant dels seus dirigents.

Hi ha un segon motiu amb el qual el PP valencià vol mobilitzar el vot: Pedro Sánchez. “Necessitem enviar el missatge que este és l’últim avís per a Sánchez. El PP ha de guanyar estes eleccions per a demostrar-li que, amb la C. Valenciana, no hi ha bromes, i que les seues polítiques no són les que li interessen a Espanya. Necessitem un gran resultat ací i a Espanya per a llançar un avís i que Sánchez sàpia que s’han acabat les bromes”, ha assenyalat.

