Baldoví demana “no banalitzar el masclisme” després de les acusacions d’una diputada del PP

La sessió plenària de les Corts de la setmana passada va ser d’alt voltatge i una de les seues espurnes ha pres l’inici del ple d’este dimarts. És la que va generar el xoc entre el síndic de Compromís, Joan Baldoví, i la diputada del PP i portaveu popular de política social, Elena Bastidas, que ha tingut este dimarts la seua continuació. Bastidas ha obert el ple després de la petició d’empara a la Mesa de les Corts davant de les “amenaces” i “actitud masclista” del portaveu valencianista la setmana anterior, a la qual cosa Baldoví ha respost demanant “no banalitzar el masclisme”.

“Eres una mala persona, perquè has acusat sense proves i sense indicis; això és de ser mala persona; molta processó i molt poca vergonya”. Eixes van ser les paraules que Baldoví va pronunciar, el ple passat, durant la sessió de control a Carlos Mazón. La referència era sobre l’arxivament del cas de Mónica Oltra i les va pronunciar mirant a la diputada del PP Elena Bastidas, ariet parlamentari sobre l’exvicepresidenta. Eixe va ser el preludi de les notes que han sonat este dimarts.

“M’ha atacat manifestament i ostensiblement, assenyalant-me amb el dit i dirigint-se a mi amb agressivitat, de manera amenaçadora i amb actitud masclista”, ha assenyalat Bastidas llegint la petició d’empara a la Mesa en l’inici del ple d’este dimarts, en la qual ha acusat Baldoví d’“incomplir” les obligacions del decor parlamentari i ha recordat que “no és la primera vegada que ocorre això, ja que esta actitud agressiva i masclista es produïx de manera recurrent i reiterada en esta cambra contra dones”.

“Són males persones”

Després de la intervenció de Bastidas, el síndic de Compromís ha demanat la rèplica. En esta, s’ha reafirmat en les seues paraules en el ple, ha admés que la labor de tots els diputats és millorar en el debat parlamentari, però ha recordat que durant el seu pas pel Congrés ja li va dir a un diputat, home, que “totes les persones que intenten destrossar una vida sense proves són males persones” i ha demanat que “no es banalitze el masclisme”.

Així, el portaveu dels valencianistes ha posat d’exemple una intervenció de la diputada del PP a les Corts en la qual es dirigia a la síndica adjunta de Compromís i successora d’Oltra en el Consell del Botànic l’últim any de legislatura, Aitana Mas, a qui li va parlar de “Maite, la menor abusada per la seua admirada Mónica Oltra”. Eixa expressió és la que ha usat d’exemple Baldoví per a assenyalar que “masclisme és perseguir una dona pel que va fer el seu marit”.

