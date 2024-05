València cedirà sòl de Turianova i el Parc Central a la Generalitat per a construir habitatge de protecció

La Junta de Govern Local ha aprovat, este divendres, sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de València al Conveni marc de col·laboració per a l’impuls de la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals mitjançant la col·laboració publicoprivada, pla VIU. Esta iniciativa va ser subscrita el passat 2 d’abril de 2024 entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), tal com arreplega la proposta d’acord aprovada per l’òrgan col·legiat municipal.

Així ho ha explicat este matí el portaveu del Govern municipal, Juan Carlos Caballero, en la roda de premsa habitual després de la junta de govern. Fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà han apuntat que l’Ajuntament cedirà parcel·les a Turianova, el barri que es construïx a esquena de la nova Fe de Malilla, i a Arrancapins, en l’entorn del Parc Central, on l’Ajuntament també compta amb reserves de sòl. En total se cedirà sòl per a la construcció de 70 habitatges. L’alcaldessa, M. José Catalá, ha anunciat la seua intenció de construir un miler d’habitatge de protecció en esta legislatura.

En el marc de l’habitual col·laboració institucional, el Consell i l’FVMP van firmar este conveni amb l’objectiu d’abordar “la problemàtica de l’habitatge a la Comunitat Valenciana”. El Govern autonòmic s’obliga d’esta manera “a gestionar els acords d’adhesió que sol·liciten les entitats locals i a estudiar, acceptar la cessió i gestionar els sòls de titularitat municipal, a més de gestionar els procediments de contractació mitjançant licitació pública per a la construcció d’habitatges de protecció pública”, entre altres obligacions. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies s’encarrega de difondre esta iniciativa entre les entitats locals.

Els ajuntaments que sol·liciten adherir-se al conveni marc han de cedir el sòl municipal disponible a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), d’acord amb el model de cessió que s’establisca a este efecte. Per això, l’Ajuntament de València haurà de “facilitar la tramitació de les autoritzacions i llicències urbanístiques d’acord amb les normes urbanístiques d’aplicació, en què prevalga el principi d’agilitació dels tràmits administratius per a actuacions d’interés general promogudes per les administracions públiques”, ha detallat Caballero.

En el segon punt de l’acord aprovat este divendres per la Junta de Govern Local es faculta “el regidor delegat d’Habitatge per a la firma dels documents i la realització de les gestions que siguen necessàries per a executar al present acord, en nom i representació de l’Ajuntament de València”.

Suscríbete para seguir leyendo