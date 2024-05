PP i Vox esquiven debatre la seua llei de concòrdia en la campanya de les europees

Les lleis d’educació, À Punt i Agència Antifrau, sí; la de concòrdia, no. PP i Vox han evitat que la norma més polèmica de les cinc que han presentat els socis del Consell a les Corts no forme part del menú parlamentari de la setmana que ve, quan la sessió plenària coincidirà amb la campanya de les eleccions europees. La junta de síndics d’este dimarts ha decidit incorporar els debats a la totalitat de les lleis de llibertat educativa, la que afecta À Punt i l’Agència Antifrau en el pròxim ple, però no la llei de concòrdia, la qual cosa deixa el seu debat fins després del 9 de juny.

L’orde del ple forma part de decisions polítiques i la sessió de la setmana que ve n’és una mostra. PP i Vox tenen majoria en la cambra i, per tant, també en la Mesa de les Corts i la Junta de Síndics, organismes on es decidix quins assumptes formen part del debat en l’hemicicle. Així, han decidit que no es vaja a debatre la llei de concòrdia fins després de les eleccions del 9 de juny, sinó que segurament serà en el següent, que no serà fins al 12 i 13 de juny, encara que no és per falta de temps.

En este sentit, les eleccions europees han condicionat el calendari parlamentari. Les qüestions legislatives (com les cinc lleis de PP i Vox) tenen prioritat i en la seua primera presa en consideració van entrar totes alhora en el ple, en un debat quasi monogràfic sobre estes qüestions. En esta ocasió, però, només hi entraran tres, a les quals s’afegiran altres assumptes com la petició de reprovació de la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, candidata del PSOE a les europees, pel tema de l’Albufera.

La reacció de l’oposició sobre este tema ha sigut ambivalent. Ho mostren les paraules del síndic dels socialistes, José Muñoz, que, d’una banda, ha celebrat que s’haja retardat l’aprovació de la llei de concòrdia, cosa que considera “una xicoteta victòria”, perquè, en la seua opinió, demostra que Carlos Mazón “s’avergonyix” d’esta norma que, ha dit, “blanqueja el franquisme”. No obstant això, ha assenyalat el seu pesar perquè PP i Vox “utilitzen les institucions” al seu interés per a “fer acarnissament polític i personal” contra Ribera.

