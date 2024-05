Les immobiliàries mostren la seua alarma per la pujada del 20 % del cost del lloguer de pisos a València

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València va mostrar ahir la seua preocupació per l’escalada de preus de l’habitatge de lloguer i compra. Els API van presentar el seu informe immobiliari del primer trimestre de l’any, que revela que els preus de compra a la capital del Túria han augmentat un 10 %, i els d’arrendament, un 20 %. Vicente Díez, portaveu del Col·legi, va reconéixer: “És preocupant la pujada de l’habitatge en venda a València del 10 %. I que el lloguer haja pujat un 20 % més que preocupant és alarmant”.

El portaveu dels agents immobiliaris va atribuir la pujada exponencial del lloguer en l’últim any a la Llei d’habitatge, ja que s’ha desplomat l’oferta. El nombre d’habitatges en arrendament a València és de 1.410, encara que una part important d’estos es lloguen per temporades. “En la capital, el preu mitjà ascendix a 13,5 euros el metre quadrat al mes, un 19,14 % més que fa un any i nivell màxim de la sèrie històrica”.

Els lloguers més cars es concentren a Ciutat Vella i l’Eixample. El preu mitjà d’un habitatge de lloguer a Ciutat Vella és de 2.018 euros al mes i de 2.030 en l’Eixample. Els arrendaments també estan disparats al Pla del Real (1.947 euros), Camins al Grau (1.894), la Saïdia (1,793) i Extramurs (1.673). Per una altra costat, el nombre d’apartaments turístics ha crescut un 10 % en l’últim any i ja n’hi ha 5.892.

Una dona mira l’aparador d’una immobiliària / Levante-EMV

Vendes

L’informe dels API precisa que el nombre de compravendes a la província de València durant l’últim trimestre ha sigut de 9.300, amb un increment trimestral del 17 %, però amb un descens del 8,2 % respecte al mateix trimestre de l’any precedent. En els últims dotze mesos s’han registrat 35.849 compravendes d’habitatge a la província de València, amb un descens del 8,5 % respecte als dotze mesos precedents. A València ciutat s’han efectuat 2.545 compravendes, amb un augment trimestral del 17,34 %.

El 28,79 % de les compres d’habitatge a la Comunitat Valenciana durant l’últim trimestre han correspost a estrangers (29,26 %). A la província de València, el pes de compres per estrangers ha sigut del 13,35 % en el primer trimestre de l’any

Preus de l’habitatge

Quant als preus, l’import mitjà del metre quadrat ha sigut de 1.531 euros a la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre de 2024, amb un increment trimestral de l’1,93 % i del 5,41 % interanual, nivell màxim des de començaments de 2010. A la província de València, esta dada ha sigut de 1.371 €/m², un 1,55 % superior a l’últim trimestre de 2023 i amb un augment interanual del 3,65 %. A la ciutat de València arriba als 2.130 €/m², el cost més alt des de 2009, amb un increment trimestral del 2,79 % i un 10,61 % interanual.

