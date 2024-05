Vox es queda sol a Montserrat en l’intent de modificar el topònim per a incloure la forma en castellà

L’Ajuntament de Montserrat ha descartat tramitar la modificació del topònim sol·licitada pel grup municipal de Vox, que pretenia canviar la forma única en valencià Montserrat per una doble denominació que incorpore també el nom en castellà. La formació d’extrema dreta, que forma part del govern municipal al costat del PP i el grup independent Aigua, es va quedar sola en la defensa de la seua proposta en el ple celebrat el dijous, mentres la resta de grups municipals votava en contra.

L’alcalde de Montserrat, Sergio Vilar (PP), va defendre que en l’agenda del seu grup hi ha “altres prioritats” en les quals centrar els esforços i va assenyalar que la discussió sobre el topònim “és un debat que moltes generacions joves no entenen”. “No volem obrir una pugna que cada cert temps sorgix en alguns municipis, comprenem la moció, però no volem generar un debat que distorsione els canvis que tractem d’aplicar des del govern”, va assenyalar.

“No lleva la son a ningú”

Més ferm si es pot es va mostrar l’altre soci de Vox en el govern, el portaveu del grup independent Aigua, Vicente Belenguer, per a argumentar el seu rebuig a la proposta. “Que Montserrat siga amb ‘t’ o sense ‘t’ no és un assumpte que lleve la son als veïns. No sé quin interés tenen a obrir un conflicte innecessari”, va etzibar Belenguer als edils de Vox, als quals va enlletgir que tracte de seguir les consignes dels seus dirigents. L’edil d’Aigua va defendre que la forma Montserrat que regix des de 2005 està perfectament consolidada i va ser validada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que sobre la base d’arguments socials, filològics i històrics, “Montserrat és Montserrat”.

La regidora de Compromís Anna Campos va replicar a Vox que presentara la proposta com una qüestió d’equitat lingüística quan, en realitat, va dir es tracta d’una “substitució lingüística” i va defendre que el nom del poble procedix del llatí i està inspirat en el relleu de la seua muntanya, per la qual cosa “no té denominació històrica en castellà”. “No hi ha cap necessitat de traduir els topònims a altres llengües. Si es va utilitzar la forma Montserrat era perquè durant molts anys el valencià va estar prohibit i perseguit”, va indicar Campos, mentres assenyalava que la moció l’única cosa que buscava era “dividir el poble i crear conflicte i odi”.

La regidora del PSPV Eva Bosch va insistir en este argumentari històric i va rebutjar, com va arribar argumentar el regidor de Vox Juan José Martínez, que el topònim Montserrat siga una imposició ideològica. “Tornar al topònim sense ‘t’ no és més que el fidel reflex de la situació discriminatòria que ha patit la llengua, és blanquejar una situació històrica en la qual els xiquets no podien estudiar en valencià i ni la gent expressar-se en la seua llengua”, va incidir Bosch.

Juan José Martínez va defendre que la seua proposta era “conciliadora i no discriminatòria”.

Suscríbete para seguir leyendo