Ford dona a conéixer dimarts l'excedent de plantilla a Almussafes

Nou dia important per a Ford Almussafes. Este dimarts, des de les 11 hores, la direcció de la multinacional en la planta valenciana donarà a conéixer als sindicats el volum d'eixides i els terminis i condicions que preveu dins del nou Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). Un procés que es negociarà dins d'una factoria composta hui per uns 4.700 empleats que viurà el seu quart procés d'eixides des de 2020.

Segons va avançar a este diari en una entrevista el president del comité d'empresa i líder d'UGT a la planta, Carlos Faubel, este ERO "serà, a priori, el més nombrós dels viscuts fins ara" en la factoria, la qual cosa aventura un alt volum d'eixides -després que l'expedient de l'any passat suposara ja l'adeu per a més de 1.100 empleats via prejubilacions voluntàries o baixes incentivades-, en una planta que ha vist en les últimes setmanes com desapareixia de les seues línies de producció la furgoneta Transit. Un fet que ha elevat l'excedent de plantilla de la factoria fins a valors -en paraules de Faubel- "importants".

Cotxes en producció a Ford Almussafes, en una imatge d'arxiu. / Perales Iborra

El futur de la planta

En este context, l'ajust laboral que suggerisca este dimarts la marca de l'oval serà clau per a una planta que aguantarà únicament amb el Kuga -un model del qual es fabriquen hui poc més de 700 unitats diàries-, en producció fins a mitjan 2027, moment en el qual arribarà un nou model híbrid adjudicat este mateix mes de maig que promet una càrrega de treball de, com a mínim, 300.000 unitats anuals. A més, este moviment també pot ajudar a perfilar si l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en vigor fins al 20 de juny continuarà més enllà d'eixa data.

