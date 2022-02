La Sindicatura de Comptes advierte de que solo 24 municipios de la Comunitat Valenciana tenían aprobado a finales de 2020 un plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de los 65 que están obligados, lo que supone un 36,9 %, según una auditoría de los últimos cinco años.

El informe, entre 2015 y 2019, analiza con criterios de economía, eficiencia y eficacia la implantación de políticas públicas en movilidad urbana sostenible por parte de la Generalitat y de las capitales de provincia (Alicante, Castelló de la Plana y València), así como la evolución de la intermodalidad del transporte público en las tres áreas metropolitanas.

Entre las conclusiones, Sindicatura reconoce que la estrategia del gobierno autonómico es coherente con el marco establecido por la Unión Europea, si bien tiene pendiente cumplir aspectos de la Ley de Movilidad como articular mecanismos de coordinación entre las administraciones.

Según sus cifras, en 2015, solo diez de los 65 municipios obligados (15,4%) habían aprobado su plan de movilidad urbana sostenible. Posteriormente lo han aprobado otros 14 más, de acuerdo al balance actualizado a finales de 2020.

Medidas "coherentes"

La autoría también recoge que la Generalitat ha formulado los planes de movilidad metropolitana de Alicante-Elche, Castelló de la Plana y València, actualmente en fase de tramitación. Para cuando se aprueben, propone establecer mecanismos de coordinación con los ayuntamientos que garanticen la obtención y gestión de los datos.

A nivel local, reconoce que los PMUS de los tres ayuntamientos contemplan estrategias y medidas "coherentes", si bien algunos requerimientos no están suficientemente establecidos y esto supone "importantes inconvenientes" para la gestión eficiente y eficaz de la movilidad.

De hecho, según el órgano fiscalizador, estos planes no definen objetivos concretos y el 67,3% de los indicadores establecidos no pueden calcularse por no disponer de la información necesaria. Los tres ayuntamientos han abordado un 61,5% de las propuestas previstas en sus PMUS y han ejecutado un 40,6% y parcialmente un 20,8%, si bien los porcentajes varían significativamente de un ayuntamiento a otro, mientras no se han realizado el 38,5%.

Otra de las advertencias es que durante el periodo 2015-2019 se ha registrado un nivel muy bajo (7,7%) de certificación de gastos subvencionables con fondos europeos FEDER.

Escasa demanda de transbordos

Por otro lado, Sindicatura advierte que la intermodalidad del transporte público en la Comunitat es muy poco significativa, con una escasa demanda de viajeros que realice transbordos de transporte público, aunque reconoce que los planes metropolitanos contemplan medidas dirigidas al aumento de oferta de transporte público.

La auditoría añade al respecto que el pasado 31 de enero entraron en funcionamiento los nuevos títulos de transporte SUMA, que integran por primera vez, en una sola tarjeta y con el mismo precio, el transporte público del área metropolitana de València de Metrovalencia, Metrobus, EMT y Renfe-Cercanías. A su juicio, hacen más sencillo y cómodo el uso del transporte y supondrán una rebaja importante de tarifas, lo que ve como una apuesta significativa por el transporte público metropolitano, por la descarbonización, por descongestionar las ciudades y por cuidar el medio ambiente.

Reducir la movilidad no sostenible

Entre las recomendaciones, Sindicatura insta a la Generalitat a aprobar los planes metropolitanos en coordinación con los ayuntamientos implicados, así como que los consistorios apuesten por un transporte menos contaminante y un mayor control de acceso urbano y seguridad vial.

También reclama que tanto la Generalitat como el Gobierno condicionen la concesión de subvenciones de transporte a la existencia de un PMUS, así como fomentar que la gestión de ayudas europeos se realice por personal con adecuada formación.

En clave municipal, pide mejorar el contenido de los PMUS en la definición de objetivos realistas e intensificar medidas que permitan reducir la movilidad no sostenible. Entre ellas apunta al teletrabajo, a un modelo de ciudad de proximidad y a mejorar el uso de bicicletas dentro del transporte público.